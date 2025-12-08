健康橋梁──只要一個動作 檢測早發性巴金森氏症
很多人認為手抖
動作僵硬變緩慢的巴金森氏症
是中老年人才好發的
神經退化性疾病
其實巴症並不是老年人的專利
很多人不到50歲就發病
甚至30歲以前就確診巴症
當面對肢體不協調時
對患者是多麼大的衝擊
今天我們請到台中慈濟醫院
神經內科的游翔淄醫師
帶大家認識早發性巴金森氏症
游醫師妳好 歡迎妳
祖豫好 各位觀眾大家好
游醫師
我的一個親人
她才不到50歲
大概兩年前就出現
肢體不協調的狀況
礦泉水拿了會掉下來
她去做過復健治療但是無效
後來查出罹患巴金森氏症
早發性巴症跟一般巴症
有什麼差異
巴金森氏症
是中腦有個黑質
它產生多巴胺的量變少
造成腦部去控制動作的功能受損
多巴胺有點像是腦部的潤滑油
潤滑油缺少 動作變得不流暢
一般的巴金森氏症
發病年齡在50歲到60歲中間
早發性的話大概是40歲以前
分成青年型跟少年型
大概會用20歲再去區分
造成年輕人神經
提早退化的原因是什麼
可能跟基因遺傳的機率
也是比較高
當然農藥累積的環境接觸比較多
也有可能會比較早發
常見都是肢體症狀
但身體有哪一些異常的訊號
其實告訴你 我可能生病了
有問題之前大概前面5到10年
有一些非動作類的一些症狀
譬如說嗅覺或是味覺
會變得比較差一點
還有像常見的便祕
影響到一些自主神經
睡眠的一些動作障礙
可能在做夢的時候會大叫
甚至會摔下床
這也跟腦部的退化是有一些關係
有沒有自我檢測的方式
就是手部靈活度的一些動作
食指跟拇指這樣子捏
看會不會說正常
我們這樣速度跟寬度是夠大的
如果是巴金森氏症的人
他可能會越來越慢
或是越來越小 越來越黏在一起
早期可能會這樣
後來可能動作就真的很卡
然後就是比較兩隻手
有沒有差別這樣子
這樣測試要做幾下
我覺得可能大概要半分鐘左右
會比較好
連續動作 主要是要夠大
然後盡量快
然後協調性要好 對
手之外 也可以用腳去踩
持續**的（地）**踩地板
也是一樣看說
會不會幅度越來越小
越來越黏在地板上
早發性巴症
都是在人生的這個衝刺期
罹病的時候對身心靈
應該是個很大的衝擊
給他什麼樣的建議呢
目前研究起來是發現說
他對這種藥物的反應很好
在藥物的輔助下
可以讓動作變得比較順暢
還有輔助的一些治療
譬如說深腦刺激術(DBS)
或是核磁超音波聚焦
假設遺傳基因的問題
提早做基因檢測
可以預防發病嗎
沒有辦法到預防
但是至少會知道有發病的風險
假設我今天要預期要生小孩
至少會知道自己真的發病了的話
要怎麼做
可以透過運動讓病情逆轉嗎
運動是有助於它步態
走路的流暢度
跟(減緩)它退化的速度
譬如說其實像重量訓練
走跑步機或者說騎腳踏車
太極拳或是說跳舞
一個禮拜可能要兩 三次以上
還是要有足夠的強度
其實都是有助於
巴金森氏症的病程
能夠盡量減緩**（ 空格）**甚至改善
另外還有要注意的是飲食
體重變輕
其實也是巴金森氏症病人
要很小心的
非常謝謝游醫師
巴金森氏症目前仍無法根治
但它不是絕症
透過早期的診斷治療
保持正向心態
還是延緩病程 讓生活有品質
