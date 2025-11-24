健康橋梁──等長收縮運動 降血壓又練肌力

心臟跟血管如同一對好搭檔

但我們都把重點放在心上

其實血管的重要性不亞於心臟

有健康的血管才能將血液跟養分

輸送到全身各處來使用

今天我們特別邀請台中慈濟醫院

專長運動醫學的陳佳菁醫師

教大家透過簡單運動

讓血管常保年輕

同時能有效降血壓

佳菁你好 祖豫您好

大家對心臟跟血管

都把心臟擺在首位

其實他們兩者的關係是怎樣

我們其實可以把心臟跟血管

想像成我們公寓大樓裡面

抽水馬達跟供水系統的管線

身體的血管阻塞或硬化

自然會影響到

我們身體的組織器官

還有養分的供給

長久下來

可能會造成像是左心室的肥厚

肺高壓 或是心衰竭的問題

我們在講心血管系統的健康

有一個很大的因子叫做血壓

運動會對我們血管產生剪力

剪力會去誘發我們血管內皮細胞

產生一氧化氮

這是人體自然的血管擴張劑

血管擴張之後 整體的效能

輸送血液 養分的功率也會變好

哪些運動對於降血壓有效果

有氧運動 像慢跑 快走

或是游泳 騎自行車

降壓效果可能要每個禮拜

累積有氧運動150分鐘

如果我們的目標要降血壓的話

最好的叫做等長收縮的訓練

其實就是肌肉有在收縮

但是長度不改變

它不會有關節移動

沒有動作上面的變化

最推薦的像是靠牆深蹲

如果在家裡 或是在辦公室

只要有一面牆

就可以很簡單地

來達到降(血)壓效果

我們一次做靠牆深蹲

是可以累積到2分鐘

然後再休息2分鐘

每一組是做4次

然後每個禮拜可以做3到5次

就是50到80分鐘左右

如果有啞鈴或是壺鈴的加乘

降壓效果可能會更好

有哪些運動方式

是屬於等長運動可以做的

第一個是靠牆深蹲

第二個部分像是金雞獨立

用單腳去做平衡的支撐

另外一隻腳屈髖屈膝90度

先從20秒 30秒

慢慢增加到**一 兩（1(分鐘) 2）**分鐘

然後再有一個適當的組間休息

一天可以做個**四（4）**到**五（5）*次

還有弓步蹲的等長收縮運動

前後腳一樣屈膝屈髖90度

隨時隨地我們都可以做

它其實是可以靜態運動

就讓降血壓效果出來 是的

維持的時間要足夠

要持之以恆地做

對於沒有運動習慣

都是久坐 靜態生活的朋友

其實我們在入門的時候

這些等長收縮訓練

對於降血壓的效果就可以看得到

要怎麼知道等長運動真的是最好

等長收縮的訓練

它對於收縮壓

還有舒張壓的降壓效果

就是8跟4毫米汞柱

有氧運動是4到7

跟3到4毫米汞柱

動態的阻力訓練

分別是3跟2毫米汞柱

同時合併有氧跟動態阻力訓練

降壓效果是6跟2.5毫米汞柱

本身有高血壓問題的患者來講

也可以這麼做嗎

如果已經在服用降血壓藥物的話

我們要特別注意

可能會有運動後低血壓

所以高血壓族群的朋友

可能在做等長訓練的時候

還是要去小心

要很留意自己的狀態

對於高齡者

或者是肌耐力不足的人

可以這麼做嗎

長輩或是肌少衰弱(者)

可能先從八分之一蹲開始

再漸進到四分之一 半蹲

四分之三蹲 再來才是全蹲

因為他們的組織耐受度比較差

恢復的這個時間

也會拉得比較長

我們會特別去留意

動作姿勢的正確性

來避免運動傷害

它算是一個持之以恆的運動習慣

而不是瞬間

讓你降血壓的一個特效藥 是

俗話說藥補不如食補

不如運動補

透過簡單的等長運動

自己的血壓 真的可以自己降

健康橋梁 感謝您的收看

