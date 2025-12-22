健康橋梁──降噪耳機傷大腦 聽覺處理障礙不可逆
現在有很多人喜歡使用
這種降噪耳機
但小心迷失在聲音的世界
有研究指出
長時間不當使用這種降噪耳機
會讓大腦無法處理背景噪音
等於是說
大腦喪失了聲音的辨識能力
也就是罹患所謂的
中樞聽覺處理障礙
現在為您邀請到的是
台中慈濟醫院耳鼻喉科醫師
李致宇 李醫師來為我們做解答
醫師您好 世婷好 各位觀眾 大家好
醫師我很好奇的是說
為什麼這個降噪耳機
它傷的是大腦 而不是聽力
降噪耳機本身的技術是沒問題的
因為它的功能是
把周遭的環境雜音降低
使得使用者不需要把音樂開得太大聲
對聽覺 其實是有保護的作用
但是臨床上 我們常看到
使用者長時間的配戴
對大腦的高階聽覺功能
其實會產生影響
因為我們知道大腦
需要不斷地被刺激 那青少年
如果長時間配戴降噪耳機
大腦會變得越來越懶惰
還有一些人 常常聽到別人講話
但是 他聽到了
他還需要去請講者
再複誦二到三次 這就是
我們所說的中樞聽覺處理障礙
醫師 您剛才提到的
中樞聽覺處理障礙 這個疾病
是不是有些人本身罹患
他可能還不自知
那(疾病)它在生活上的呈現
是怎麼樣的來表現
我們知道 耳朵聽到聲音叫做hearing
但是大腦要理解後面的訊息
叫做listening
青少年常常發生的狀況就是
長時間配戴降噪耳機
在上課的時候 聽得到老師所說的
但是他沒辦法去注意
集中精神去理解老師所說的內容
還有一個重點
大腦在處理複雜的環境噪音的時候
必需要等到青少年的後期
才能完整地發展
那長時間青少年配戴降噪耳機
對於青少年在語言辨識
還有聲音處理的能力
會受到一定的影響
醫師 您剛才提到說
如果不當使用這個降噪耳機
會讓這個大腦神經受損
那如果受損的話
它有沒有可能可以被治癒
很遺憾的是
中樞聽覺處理障礙
目前沒有藥物可以治療
但是我們可以針對病患本身的問題
再去進一步的分析
像是有的患者 他是注意力不集中
或是過動症
那醫師可能針對這樣的情形
去開立藥物
那另外患者也可以透過訓練
像是我們可以做聽覺訓練
語言訓練來去幫助病患
聽起來這個降噪耳機最大的問題
不是在於音量 而是在於
這個大腦長期被隔離了
想請問醫師的是
在使用這個降噪耳機
有什麼好的建議嗎
第一 我們建議要注重時間管理
一天配戴不要超過2到3小時
第二要掌握60 60法則
最大音量不要超過60%
使用連續時間不要超過60分鐘
另外我們也要記得
有些環境音 對自己是有保護的效果
像是在走路 運動的時候
記得開啟通透模式
讓大腦可以處在警覺的環境
對自己也是一個保護
最後有一個重點
大腦需要不斷地訓練
就像肌肉一樣
記得多出去走走
接觸自然環境音
多與人溝通 對話
還有參與團體的活動
這樣大腦的肌肉
就會越來越強壯
謝謝李醫師的說明
原來適度的生活聲音
對大腦是必要的刺激
只要我們正確的使用降噪耳機
就可以讓我們在享受
科技便利的同時
也能保持對聲音的敏銳度
