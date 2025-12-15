健康橋梁──體脂肪知多少？假瘦子健康風險高

你身邊有沒有親友

體重很正常 BMI也不高

卻有著三高的毛病

其實他很可能忽略了體脂肪數值

相較於體重跟BMI

體脂肪更能預測健康風險

今天我們請到台中慈濟醫院

預防醫學中心副主任郭勁甫醫師

帶大家認識

體脂肪所要傳達的健康訊號

郭醫師你好 歡迎你

祖豫好 各位觀眾大家好

體重跟BMI

大家都相當關注這個數字

斤斤計較

體脂肪卻不是第一順位

大家是不是畫錯重點了

很多人的確會很容易忽略

當身體的體脂肪越多

發生三高的問題之外

可能跟骨質疏鬆 中風 心臟病

甚至某些癌症都會有關係

有些女生瘦瘦的

體脂肪超高

被稱作泡芙或是假瘦子

表面瘦 真的是健康瘦嗎

最常見其實會影響到體脂的因素

很多人會談到飲食

不過我這邊另外提兩個

滿容易被忽略的小細節

第一個 熬夜就會讓體脂上升

只要熬夜

基本上你那天吃得多正確

有多好的運動

其實都會化為烏有

第二個 節食的方式

一天可能只吃一餐

或一天只吃的量

不是吃很多 就是吃很少

其實就在暗示身體

快點把脂肪存起來

否則下次吃東西

不知道什麼時候

所以身體才會

一直把脂肪囤積在身體裡面

體脂肪過低

對身體就一定是好的嗎

很多人追求皮下脂肪非常少

覺得越精瘦越漂亮

其實體脂還是有它存在的意義

它就做為緩衝

假設今天體脂過低

稍微一個碰撞

可能器官就容易出血 受傷

另外體脂還是有儲存能量的效果

沒吃東西的時候

更容易有血糖漂浮不定的情況

有些中年大叔四肢瘦瘦的

中廣身材

會不會特別容易誘發心血管疾病

內臟脂肪越多暗示的就是

在器官外面及器官裡面

超過我們需要的脂肪含量

都會加大它的負擔

以脂肪肝來講

可能讓肝臟的代謝循環會變差

肝功能會有上升情況

對心臟而言

就很容易發生中風 心臟病問題

關心體脂率

市面上有很多(體脂計)選項

該怎麼選擇

有些含量體脂(功能)的體重機

又分成「單頻」跟「多頻」

兩種不同量測方式

單頻就是只有一條電流

判斷整個身體的脂肪含量

多頻就是抓著一個手把

電流先從左手到右手

換成左腳到右腳

會有各種不同方向

透過短時間 多強度的電波發射

更精準地去了解

細胞的水分在裡面 還是在外面

在量測體脂

它是去看身體含水量多少

倒扣回去算

身體到底有多少的體脂肪

什麼時間點量最準確

我們會比較推薦

「吃早餐前」這個時間點來量

剛睡醒的時候

是身體含水量最低

量起來會高估

用餐後體脂又會被低估

所以才會選擇用早餐前這個時間

作為參考的依據

更重要的是

選擇每天你方便量的時間

儘量調整成一樣的身體狀況

最短兩個禮拜看一次趨勢變化

會是更好的選擇

有人說 老人家瘦瘦的不好看

胖一點好像比較健康

體脂率應該隨著年紀增長

而放寬它的標準嗎

年長者如果胖的是肌肉

我們非常地歡迎

胖的是脂肪 我們就會怕

現在的確年長者的體重

比以前相比開始在下降

這是一個警訊

因為的確太瘦會有些風險

老人家肌少症的概念

跟這邊做結合是很重要的

沒錯 是的

別再一昧追求體重輕盈

掌握體脂率

增肌減脂其實更加關鍵

