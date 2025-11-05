健康檢查救命 熟齡男靠海福刀逆轉攝護腺癌
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】70歲陳先生原本只是健康檢查，意外發現攝護腺癌指數（PSA）偏高，確診為中度惡性攝護腺癌。另一位65歲王先生因排尿問題就醫，檢查顯示PSA指數高達12.1 ng/ml，同樣確診攝護腺癌。兩位患者在長安醫院泌尿科周聖峰醫師建議下，接受「海福刀（HIFU）」無創治療，術後恢復良好，PSA指數都大幅下降，成功控制了癌細胞，目前定期追蹤即可。
周聖峰醫師指出，攝護腺癌已成為台灣男性不容忽視的健康威脅。根據衛生福利部資料，攝護腺癌為國內男性第三大癌症，是發生率增加比例最高的癌症，且約有三成患者確診時已屬晚期。由於早期症狀不明顯，常至出現排尿困難或血尿時才被發現，往往已延誤治療黃金期。他建議，男性應從50歲起每年進行PSA檢測；若有家族病史，建議提前至45歲開始篩檢。
周醫師表示，陳先生和王先生皆為局部性、中度風險攝護腺癌，考量年齡及慢性病狀況，討論後採用海福刀手術。其治療原理是利用超音波聚焦產生85°C以上高溫，以熱能精準摧毀癌細胞，整個過程無傷口、無出血。術後追蹤顯示，陳先生的PSA從6.57 ng/mL降至0.08 ng/mL，王先生的PSA從12.1 ng/mL降至0.3 ng/mL，均達到理想控制，治療成效顯著。
周聖峰醫師說，隨著醫療科技進步，攝護腺癌治療策略已從過往的「完整切除」轉向「局部精準治療」，兼顧癌症控制與生活品質。海福刀（HIFU，全名高強度聚焦超音波）作為新興的非侵入式治療方式，特別適合早期或局部性腫瘤患者。與傳統根除手術相比，海福刀術後尿失禁風險可降至2%以下，性功能保留率達80%以上，大幅提升患者治療意願與生活滿意度。
不過，周聖峰醫師提醒，海福刀雖優勢明顯，但並非適用所有患者。若攝護腺體積過大或癌細胞已轉移，仍需依個別病情選擇其他治療方案。他呼籲男性應建立正確預防觀念，多攝取蔬果、減少高脂飲食、維持規律運動，並定期檢查，以達到早期發現、早期治療的目的，遠離攝護腺癌這位「熟男殺手」，守護健康晚年。
