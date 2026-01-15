健康檢查班導要求女學生「脫到剩內衣」再套輕薄運動服…害她們超羞恥

國際中心／陳弘逸報導

日本茨城縣石岡市教育委員會日前公布一起荒唐校園性平案，當地某學校導師，要求18名女學生在健康檢查前，脫去貼身衣物，只能留胸罩或背心，再套上材質較薄的白色運動服，以便後續檢查；但此舉，讓女學生透出內衣輪廓，不僅感到羞恥，還吸引男同學目光，此案，引起嘩然，教育委員會及校方，對此也出面致歉。

據《茨城新聞》報導，市教育委員會揭露此案，並說明事件發生於2025年5月27日，當天該班級為了健康檢查，導師要求18名女學生午休時在保健室換上體操服。

為確保檢查順利進行，班導師要求女學生脫去其他衣物，只留胸罩或背心，再套上材質較薄的白色運動服，此舉，讓女學生透出內衣輪廓，令她們感到羞恥，還吸引其他同學異樣眼光。

此案曝光後，女學生家長紛紛提出抗議，後續教育委員會及校方出面致歉，並表示，未能充分顧及學生隱私及感受，深表歉意。

