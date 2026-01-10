生活中心／李育翰 陳妍霖 宮仲毅 台東報導

台東觀光夜市有一家鮮果汁攤，老闆長期和在地小農合作，選購優質水果，再打成果汁，因為重視品質，好喝到累積不少人氣，甚至還奪下獎項，但不為人知的是，老闆原本是一位在監獄教導收容人一技之長的教化師，退休後，加上塑化劑風波，才開始賣起健康果汁，來聽聽他的故事。

鳳梨一顆顆，用大水清洗，再來現削現切，只見老闆動作敏捷、快手拚速度，就是要保持水果新鮮度。

健康比什麼都重要 教化師賣果汁成夜市排隊美食

健康比什麼都重要 教化師賣果汁成夜市排隊美食（圖／民視新聞）

單純鳳梨，還不夠味，再搭配個火龍果，同樣流程，一顆一顆切，連重量都要算得精準。





放進果汁機，加入冰塊，鳳梨火龍果，新鮮現打，好喝又清爽。

無論是木瓜，還是西瓜鳳梨、一杯杯新鮮水果，就擺在攤位前，光看這畫面，就好想來一杯！攤位前，不少民眾排隊等著買果汁，這家鮮果汁攤，因為新鮮現榨果汁又衛生，在台東觀光夜市擁有不少名氣。





健康比什麼都重要 教化師賣果汁成夜市排隊美食

健康比什麼都重要 教化師賣果汁成夜市排隊美食（圖／民視新聞）

老闆羅永豐表示，「我太太做過那個泡沫茶店，然後因為年輕那時候剛創業，然後我在上班，然後我太太在工作，晚上也沒有什麼事，不然一個兼個副業，來做夜市，做夜市的時候就想說，來做賣一個飲料，賣飲料的時候，起先的時候是先從泡沫紅茶開始做，後來這幾年開始覺得健康比什麼都還重要，所以想說賣這種健康鮮果汁」。





不為人知的是，老闆羅永豐他原本是一名在監獄裡教導收容人一技之長的教化師，下班後兼差，陪太太在夜市賣手搖飲，10年前退休，遇到塑化劑風波，一個''健康比什麼都重要''的念頭，讓羅永豐從泡沫紅茶店轉賣健康果汁。

老闆羅永豐表示，「台東在地的食材，就是常常講的在當地 ，在當地吃當季，這個理念就是希望消費者，到達哪一個地區，就吃當地的食材，是最新鮮最好吃的」。

吃當令水果，最鮮最好吃，但要打成果汁，不是隨便賣一賣，為了端出品質最優的果汁，羅永豐可是下了不少功夫。

老闆羅永豐說，「配合久了，對哪一個果農，他的水果甜度很好品質很好，這是經驗」。

多年累積的經驗，讓他找到品質優的當地果農，長期配合，也因為對製作過程相當要求，奪下不少獎項，累積不少消費者上門。

有民眾說「好喝！」還有民眾說「很新鮮！」人手一杯，民眾喝得開心，監獄教化師的退休生活，雖然忙碌，卻也過得充實。

