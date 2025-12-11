健康消費旺季熱度不減 世紀民生* 11月業績年增3.8倍

財經中心/綜合報導

世紀民生科技(5314) 11 月合併營收為4.45億元，較上個月成長38.53％，較去年同期成長384.78％，再創歷年同期新高；累計2025 年 1 至 11 月營收達26.36億元，年增412.17％，在健康消費端維持旺盛動能，以及無人機事業進入「規模化量產與跨國標案」並行的新階段，持續展現公司在「AI智慧大健康」與「空域科技」雙軌並進策略下的強勁成長曲線。

世紀民生*表示，11月營收主要受惠在健康消費端維持旺盛動能的情況下，旗下主力品牌「朝和生醫」於專利外泌體保健產品線的銷售熱度持續延燒，包括「雪肌泌」、「維股泌」、「愛視泌Ex」及「玩美朝妍」等，受惠於雙十一、感恩節等節慶需求帶動消費動能強勁，使保健品整體動能明顯月增率與年增率皆呈雙正成長、穩定放大營運規模，成為本月營運續創新高的重要基礎。

此外，世紀民生*觀察到，在「空域科技」的發展，受地緣政治與國防預算提升驅動，政府所推動的「無人載具產業發展統籌型計畫」已將無人機視為「五大信賴產業」核心，再加上國內外對「藍色供應鏈」國防級無人機的需求正加速升溫，為具備高自製率優勢的世紀民生*創造龐大市場接單空間，世紀民生*將憑藉超過9成核心零組件自製率與全台製造（MIT）核心競爭力，成為國際級供應鏈重整中的關鍵受益者。

世紀民生*表示，公司目前已完成無人機量產線，完成核心產能的整備與測試，初期即可達成日產100台的組裝能力，具備可立即擴充十倍產能的彈性，以應對國防標案與跨國合作的爆發性訂單需求。

除了量產能力大幅提升外，世紀民生*亦同步加速國際市場的業務推展，目前已積極參與多國軍用與政府採購標案，涉及國防巡邏、偵搜、邊境監控、物流運補及農業監測等高技術門檻情境。旗下「Venus」、「Jupiter」、「Orion VTOL」等重型機款於 11 月新增多項跨國量測與耐久度測試，部分中量級與輕量級機種亦完成實場任務驗證，進入可正式交付的階段。董事長張祐銘表示：「在目前產能與規模放大的情況下，世紀民生*的產能即將全面爆發，目前正與歐美、中東及亞洲多國機構維持密切合作關係，11 月新增的投標及合作詢問度明顯放大，我們有信心迅速搶佔台灣載重型無人機一定的市佔率。」

展望未來，世紀民生維持審慎樂觀看法。世紀民生*將持續深化「AI × 大健康 × 無人機」的整合策略，穩固外泌體產品的保健品市場領先地位，同時提前布局口服型新品、智慧戒指與平台級服務，以擴大整體智慧大健康生態系的規模效應。在「鳳凰計畫」策略引導下，集團已構築出穩固的AI驅動數據護城河，並鎖定「健康、寵物護理、銀髮經濟」等非景氣循環高增長市場。

在無人機版圖佈局上，世紀民生*也將加速跨國標案推進並強化重型、中型與智能光學系統的整合力，擴大軍商兼具的應用範圍，藉由量產化與國際合作推升獲利效率，預期在2026年展現「智慧大健康」與「空域科技」雙引擎的強大效益AI 新零售與空域科技的雙軸成長將使公司持續擴大營運體質，打造具長期爆發力的成長曲線，持續為股東創造可預見、具延展性的長期價值。