健康男子捐精17年不知藏致癌基因 近200娃恐終身陷高罹癌風險

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】英國BBC報導揭露，歐洲一名男子捐贈精子長達十多年，期間在歐洲各國近200名孩子誕生，近期才發現其部分精子帶有高度致癌的基因突變。調查顯示，目前已知至少10名孩子確診癌症，甚至有人年幼夭折，其餘可能帶有突變的孩子，未來一生都將面臨高於常人的罹癌風險，事件震驚歐洲生殖醫學界。

捐精者2成精子帶TP53基因突變 已跨14國使用

本次調查由歐洲廣播聯盟（EBU）調查新聞網絡主導，包含BBC在內共14家公共媒體參與。BBC報導指出，這名匿名捐精者自2005年起以學生身分捐贈精子，前後長達約17年，共有67家生殖醫療機構使用，遍及歐洲14個國家。

男子本身健康狀況正常，當時也通過所有篩檢程序。然而，醫學檢測發現，其精子高達2成帶有TP53基因突變，而其他身體細胞無異常。TP53基因具有防止人類細胞發生癌變的作用，一旦失去功能，癌變風險將大幅提高。

受影響孩子罹癌風險達9成 已有多人病發

若受精時使用帶有上述突變的精子，孩子體內所有細胞都會攜帶此突變，形成「李-佛美尼症候群」（Li-Fraumeni syndrome），一生罹癌風險高達9成，且常在兒童時期就發病，女性晚年罹患乳癌的風險也提高。

今（2025）年在歐洲人類遺傳學會上，醫師通報與精子捐贈相關的兒童癌症病例，在67名已知的孩子中，有23人確認帶有該基因突變，其中10人已罹癌。後續媒體透過公開資訊請求，以及對醫生和患者的採訪，確認至少已有197名孩子出生，實際人數可能更多。

該基因突變無法提前篩出 受害者嘆：陰影跟隨一輩子

英國倫敦癌症研究所癌症遺傳學專家Clare Turnbull教授指出，這些孩子一生都將背負健康風險，對家庭而言極其沉重。為了及早發現病灶，可能需終身接受全身與腦部核磁共振、腹部超音波追蹤；女性可考慮預防性切除乳房，以降低風險。

歐洲精子銀行表示，捐精者本人及其家人均無疾病，該基因突變也無法在現行基因檢測中被提前發現。法國一名單親母親受訪表示，接獲診所通知後，才得知14歲的女兒帶有致癌基因，雖然不怨恨捐精者，但她無法接受自己得到的是有風險的精子，「不知道會是哪一種癌症，也不知道何時會發病，陰影將跟著我們一輩子。」

缺全球統一監管 專家籲限縮單一捐精者後代數

英國曼徹斯特大學生物醫學與健康學院Allan Pacey副院長表示，目前不可能對所有潛在狀況都進行篩檢，且現行所有申請者中只有1%至2%最終會被接受，若再提高門檻，恐導致精子來源嚴重不足，不過目前全球也缺乏統一法規限制同一捐贈者的後代總數。歐洲精子銀行也坦承，部分國家確實有違規情形，例如比利時限制於6個家庭，當地卻發生38位不同的女性，使用同一捐贈者的精子生育了53位孩子的案件。

歐洲生殖醫學會近期建議，單一捐精者應限制於50個家庭以內，雖並不能改善罕見遺傳疾病風險，至少可降低社會與心理衝擊。專家提醒，民眾若接受捐贈精子，應主動詢問捐贈者所在居住地，以及其總後代數，以保障孩子的長遠健康。

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67120

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67120