健康管理師vs.營養師差在哪？36小時就能拿「名校證照」，專家教4招自保

最近社群上掀起一波「健康管理師」證照秀，許多人曬出名校印製的證書，宣稱能提供精準健康建議。但你可能不知道，這張看似權威的證書，入行門檻可能僅需36小時。相較於苦讀4年、通過國考的營養師，這些「健管師」究竟扮演什麼角色？該相信他們所宣稱的專業嗎？

最近在社群平台「Threads（脆）」上，興起一波「證照秀」熱潮。許多自媒體經營者、健康部落客紛紛曬出印有「健康管理師」字樣的證書，宣稱能提供飲食諮詢、個人化健康指導，主打「飲食陪跑」服務，甚至有人自稱「比營養師更全面」。然而，這些看似專業的服務內容，卻意外引發了營養師與醫事人員的集體反彈，質疑「健管師」在踐踏醫療專業。

究竟，這張健康管理師證照背後藏著什麼秘密？它與國家認證的營養師又有什麼本質上的差別？

健管師是什麼？證照熱潮下的「名校光環」從何而起？

所謂的「健康管理師（以下簡稱健管師）」，目前沒有單一的法律定義，在台灣也不是國家認證的「醫事人員」，而是屬於民間證照或學術單位認證，多由民間學術團體、協會，或是大學的推廣教育部門開辦。事實上，其證書的功能更接近「結業證明」。

綜合產業現況，「健康管理師」大致是指透過營養、運動、生理、心理等專業知識，為個人提供健康風險評估、生活型態建議與追蹤服務的人員。

業界人士透露，這類課程之所以在直銷界與保健食品產業大受歡迎，主因是許多「產官學合作」案，例如某些產官學合作密切的學校，開課時吸引知名直銷企業團報、甚至包班。對於企業來說，讓業務員取得一張印有大學校名的證書，不僅名聲好聽，他們在推銷產品時，看起來更具專業公信力。

然而，這類證書的取得門檻相對較低。根據營養師公會全國聯合會的資料，民間健管師證照通常只需修習約36小時課程並通過簡易測驗，相較之下，營養師必須是營養相關科系畢業、完成實習，並通過國家考試取得衛福部證書，才能合法執行業務，有些營養系所學生，甚至得拚好幾年才能考取營養師執照。

健管師言論不受法規範，民眾風險自負

當「短期培訓」遇上「商業利益」，亂象便隨之而來。營養師沈宛徵直言，雖然課程內容本身可能確實由專業人員（也包括醫師、營養師）教授正確知識，但學員拿了證書後的「延伸應用」才是問題所在。

最大的爭議點在於「法律責任」。沈宛徵進一步指出，真正的營養師若宣稱誇大療效，會受到醫事法規處罰，去年甚至有營養師因代言違規被罰款高達50、60萬元。但「健管師」並非醫事人員，目前並沒有專屬的行政處分法條，以約束他們在諮詢時的信口開河，導致市場上的資訊混亂。

沈宛徵指出，有些健管師會將保健食品神化，例如不論是病人想預防、減肥，還是孩子想長高，都推薦同一罐食品；甚至有健管師建議癌症患者「吃這個（產品）就會比較好」，可能因此耽誤正規醫療。營養師李婉萍也遇過極端案例，有直銷人員要求客戶「只喝高蛋白粉，其他都不必吃」，導致客戶營養不良，甚至月經不來。

專業大不同，健管師vs.營養師快速對照

營養師和健管師有何不同？兩者的專業邊界包括：

營養師（Dietitian） 健康管理師（Health Consultant） 身分屬性 國家法定醫事人員 民間／學術單位認證人員 法律依據 《營養師法》規範與監督 無專屬法律，《營養及健康飲食促進法》第23、24條雖有規範，但仍籠統。 取得方式 相關系所畢業＋醫院實習＋國考及格 參加民間課程（約36小時）＋通過測驗 業務範圍 飲食評估、營養指導、疾病飲食設計 健康促進、基本生活型態建議、產品解說 違規責任 吊銷證照、高額罰鍰（依法連坐） 目前無特定行政罰則約束諮詢內容

站對位置，健管師也能成為醫療助力

雖然亂象不少，但李婉萍與沈宛徵並不完全否定健管師的存在價值。她們認為，若能定位正確，健管師可以成為醫療體系的補充。

李婉萍分析，醫護人員的語言有時「太專業、太無趣」，缺乏煽動力，健管師若能扮演「翻譯者」的角色，將難懂的醫療知識轉化為讓病患「有感」且願意「起心動念」去改變的語言，作為醫囑與生活實踐之間的橋梁，這反而是優點。

沈宛徵則認為，健管師可以扮演「分流導引」的角色。例如當民眾頭痛卻不知道該掛哪一科時，由健管師提供基礎指引。此外，在高端健檢中心健管師能協助整合不同醫師的意見，幫客戶整理飲食計劃或用藥搭配，這類「陪跑」角色在醫療體系人力不足時，確實有其重要性。

別被頭銜牽著走，給一般民眾的「健管師診斷清單」

面對滿街的健管師，民眾該如何保護自己的荷包與健康？專家給出了以下4點建議：

1. 觀察是否過度依賴單一產品：好的健康管理應該是整體生活型態的調整。李婉萍提醒，如果對方所有的建議最後都導向「要買產品」，就必須提高戒心。

2. 警惕誇張的成效保證：如果對方向你保證「一個月瘦超過5公斤」或宣稱「不吃藥也能根治慢性病」，這通常是不合理且具誤導性。

3. 注意「花錢與健康」的比例：李婉萍強調，如果花了錢接受服務，卻沒變健康，甚至被要求花更多錢購買後續課程或產品，這代表對方的健康策略根本無效，甚至可能是騙局。

4. 確認其「轉介」能力：專業的健管師應具備「知難而退」的素養。沈宛徵認為，當涉及疾病診斷、處方建議或複雜的健檢解讀時，健管師應主動建議民眾諮詢真正的醫師或營養師，而非自己處理。此外，健管師也不具備針對疾病、遺傳或基因問題來設計「個人化飲食菜單」或進行「營養分析」的資格。

健康管理不應只是一張紙上的頭銜，更不該是銷售產品的糖衣，在資訊爆炸的時代，認清「民間證照」與「國家專業」的區別，才能在追求健康的路上不走冤枉路。

（本文諮詢專家：營養師李婉萍、營養師沈宛徵）

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章