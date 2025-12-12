健康米格魯「突癲癇不受控」！她急燒萬元治病…醫一看傻眼：很嗨

國際中心／綜合報導





許多寵物飼主最擔心家中寶貝出現不明原因的健康狀況，近日在外國就有一名網友分享自家米格魯Poppy原本頭好壯壯，卻突然開始出現莫名搖晃、無法站直，精神狀態也處於突然放空的癲癇無力狀態，讓超崩潰的他馬上帶寶貝去就醫，沒想到狂撒600美元（約18740元新台幣）後，得到結果卻讓他一秒大跌倒、吶喊太傻眼了。





飼主見到自家寵物的異常，帶牠跑到醫院花了600美元檢查。（圖／翻攝自Tiktok@geemaaax Gee）一名外國飼主在Tiktok分享一段驚心歷程，他拍下自家原本健康元氣的米格魯寶貝Poppy，某天回家突然後腳無力、整隻狗瘋狂顫動，趴在地面上無法動彈，超擔心的他記錄下自己寵物還在地上排泄出如沙子般的異狀物，並且趴坐著休息會一直失去意識，即使他拿狗狗喜歡的零食，Poppy也一副沒胃口，讓他緊張帶著Poppy去就醫，狂燒600美元只為了讓醫生找出寵物寶貝到底哪裡出問題。

最終獸醫判斷，Poppy 並非癱瘓或重症，而是「不明接觸大麻後中毒」，所有怪異症狀都是「嗨過頭」的反應。（圖／翻攝自Tiktok@geemaaax Gee）

沒想到經過獸醫從上到下仔細檢查之後，醫生宣告Poppy不是癱瘓或任何嚴重的健康問題，但真正讓牠出現異常的主因卻讓主人大傻眼，醫生透露Poppy不知道從哪裡碰到了「大麻煩」，甚至攝取到體內，一切異常表現都是「嗨到飛天」的表現，原PO一方面鬆一口氣，一方面又苦惱起自家狗狗「到底在哪碰到大麻煩的？」，最終推測由於身為米格魯的Poppy嗅覺超靈敏，散步時最喜歡到處亂聞，可能是在過程不小心跟「路邊偵測物」有了化學反應。

飼主推測，嗅覺靈敏的米格魯可能在散步時亂聞、誤食路邊殘留物，才意外把「大麻煩」吃進肚。（圖／翻攝自Tiktok@geemaaax Gee）

醫生也趁機提醒，雖然路邊可能碰到的毒物劑量可能已經小到不行，但對寵物而言依舊擁有毒性，貓狗等寵物可能透過二手菸、誤食路邊垃圾或吃到大麻成分舔到大麻油等不同接觸管道，進一步引發強烈反應，如果飼主發現愛犬出現搖晃、嗜睡、抽離放空、嘔吐甚至失禁等情形，應盡快就醫尋求幫助。





