健康老、快樂住！ 陽明交大開設高齡友善住宅規劃課程





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】台灣邁入超高齡社會，除了醫療與照護，住宅設計能否跟上高齡化腳步，不僅是家庭要面臨的挑戰，也攸關高齡友善城市營造。為此，陽明交大特別針對建築與設計專業人士，開設「高齡友善住宅規劃培訓課程」，希望從建築設計的源頭出發，讓高齡需求成為住宅規劃中不可或缺的一環。



陽明交大開設高齡友善住宅規劃培訓課程 為長者打造友善居住空間



這門課程由陽明交大高齡健康產業創新推動中心開設，內容涵蓋「建築通用設計」、「住宅無障礙環境」及「智慧照護科技」三大核心領域，並結合實地參訪，協助建築師、室內設計師與長照專業人士掌握高齡住宅設計的全貌，實踐「健康老、快樂住」的理念，為長者打造安全、舒適又有尊嚴的居住環境。

陽明交大高齡健康產業創新中心執行長，同時也是跨專業長期照顧與管理碩士學位學程主任陳怡如表示，台灣很多長輩不想給子女負擔，都希望能持續獨立生活，但現實卻受限於居住條件。以台北市為例，多處房屋屋齡已逾30年，許多長者仍住在沒有電梯的老公寓，光是上下樓都成為挑戰，難以維持獨立自主的生活品質。



「讓長輩在熟悉的家中安心生活，應該內化到建築設計中。」陳怡如說，人的一生從出生、成年到老年，對居住空間的需求都不盡相同，「這門課不只是教設計，也是在告訴大家住宅空間如何回應人的一生。」



超高齡社會時代來臨 實現高齡友善、以人為本共融共好的生活環境



隨著社會快速老化，讓新式住宅與既有住宅轉型為高齡友善空間是當務之急。陳怡如表示，這不只是設計美學，而是需要建築、醫療、長照與科技等跨專業人才共同評估與規劃，讓生活空間能夠隨著人生成長與健康變化而調整，真正做到「隨人而變、以人為本」。



高齡不是只有健康醫療，而是各行各業都會面臨的議題。陽明交大今年成立高齡健康產業創新推動中心，整合校內健康長壽與老化科學研究中心、高齡加速器、附設醫院、大學社會責任計畫及跨專業長期照顧與管理碩士學位學程等資源。



面對高齡化社會帶來的挑戰與機會，高齡健康產業創新中心透過科技賦能、跨域整合與社會共創的三大策略，作為校內與產業間的協作樞紐，結合跨領域專業與研究能量，協助產業場域驗證、產品創新與人才培育，針對產業需求提供具體的問題解方與創新策略，同時透過專業人才培育與知識加值，持續強化企業的競爭力與韌性，攜手打造高齡友善與永續共榮的社會願景。



此次「高齡友善住宅規劃培訓課程」正是中心推動高齡友善社會的起點與實踐，高創中心期盼與產業攜手合作，推動高齡產業的創新發展與永續成長，共同打造兼具智慧、健康與關懷的高齡友善產業生態，逐步實現高齡友善、共融共好的生活環境。



# 首圖來源／Freepik



