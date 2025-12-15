健康聯盟提白皮書 籲成人疫苗接種法制化、常規化

「疫苗不只顧肺，還能顧心、顧腦。」台大醫院小兒科兼任主治醫師李秉穎表示。台灣健康聯今（15)日發布成人疫苗接種計畫白皮書，建議將成人疫苗政策升級，將成人預防接種納入法規進健檢、長照與慢性病管理體係，並建立長期、穩定、透明的財務機制。



台灣健康聯盟於今天舉辦「成人疫苗接種計畫白皮書」發布記者會，白皮書推薦人暨台大醫院小兒科兼任主治醫師李秉穎首先強調，成人疫苗的重視程度應與兒童疫苗接軌，相關政策必須依科學證據持續更新，以避免成人族群在面臨感染與共病風險時缺乏足夠的保護。



心血管健康的關鍵之一是避免過度的發炎反應，病毒感染會活化血小板，增加血管栓塞的風險，當血栓發生在心臟或腦部時，就可能導致心肌梗塞或中風。最新科學證據顯示，疫苗不只預防感染，還能降低心肌梗塞、中風與失智風險。



台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，流感疫苗、帶狀皰疹疫苗與呼吸道融合病毒（RSV)疫苗，都是幫助長者、慢性病患者等維持健康的重要工具。但在資訊不足與疫苗價格高昂的雙阻力之下，他曾在洗腎病友衛教講座調查發現，政府推動「左流右新」喊破了喉嚨，現場還是有45%的人兩者都未接種。



民進黨籍立委劉建國主張應將成人疫苗政策升級，推動法制化、常規化與永續化，明確將成人預防接種的權責納入法規，並把疫苗接種整合進健檢、長照與慢性病管理體系，同時建立長期、穩定且透明的財務機制，透過「三化」 協助台灣民眾，因應高齡化社會健康風險。



劉建國說，台灣今年正式邁入超高齡社會，思維與政策都必須跟著轉變。隨著越來越長壽，面臨的不再只是壽命問題，而是慢性病與各種感染症的風險，疫苗接種不僅是避重症或死亡，更重要的是防止一次感染就把原本穩定的慢性病惡化，進而導致臥床與失能。



劉建國認為，成人疫苗政策的核心，是把後端長期、高成本的治療，轉為前端、低成本的預防，在專業決定和量力而為下，逐步擴大公費疫苗的範圍，這是超高齡社會「最划算」的健康投資。他也期盼未來在台灣疫苗接種能像量血壓一樣普遍、自然。



