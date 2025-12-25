健康臺灣／不用只靠藥工研院押注科技醫療 焦慮症巴金森氏症都能進行數位治療

工研院「廣泛性焦慮症之數位治療開發驗證技術」獨創整合壓力評估、刺激參數控制及雲端數據之數位治療APP。圖／工研院

當多數人還把醫療想成「生病才走進醫院」，工研院已經在思考下一步：醫療能不能更早出現？更靠近生活一點？

工研院旗下「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」舉辦「引領健康臺灣新未來」論壇，直接點出醫療轉型的兩大關鍵方向醫療如何從院內走進社區，以及數位科技如何真正改變健康照護。讓智慧醫療已不只是口號，而是正在發生的現實。

這場論壇不談空泛概念，而是聚焦在「怎麼做？」。於「醫療數位革命與健康臺灣」的座談中，與談者直接點出醫療現場的共同痛點：高齡化速度太快、醫護人力越來越吃緊、城鄉資源落差拉大，照護需求卻持續增加。討論焦點也回到實務層面，包括AI在臨床上怎麼用、跨院與跨域如何協作、分級醫療與社區怎麼接起來，以及偏鄉醫療如何補上最後一哩路。

其中工研院扮演的角色，是把「科技」翻譯成「醫療真的用得到的工具」。透過整合AI、數據、系統服務與場域驗證，工研院協助醫療機構把智慧醫療導入日常流程，而不是停留在展示階段。目標就是要讓醫療更有效率，也讓病人與照護者少一點負擔。

「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」成立五年來，持續用公私協力的方式，把 ICT大廠、保險業者、照護服務機構、設施營運單位與學研單位串在一起，逐步打造跨域合作的智慧健康照護生態系。不只著眼於醫療端，也關注長照、預防醫學與健康行為改變，讓長者在不同人生階段，都能維持生活品質與尊嚴。

對工研院而言，智慧醫療不是單一技術突破，而是一條長期路線。從院內到社區，從治療到預防，從科技研發到實際落地，這場論壇正是工研院持續推動「健康臺灣」的縮影，讓醫療更聰明，也更貼近每一個人的生活。

工研院研發出全球首創的巴金森氏症穿戴式電刺激輔助裝置，可透過腿部電刺激改善「凍步」現象。



