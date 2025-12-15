健康與保育串聯 國家公園署攜手長庚共推生態永續

（中央社記者高華謙台北15日電）國家公園署今天與長庚醫療財團法人締結合作意向備忘錄，將透過長庚醫療體系各機構宣傳永續保育17部影片與政策。此外，長庚醫療體系也將至國家公園辦理醫療專題講座、實務訓練等，共同打造健康專業融入保育行動的全新合作模式。

內政部國家公園署透過新聞稿表示，今天與長庚醫療財團法人締結「永續環境行銷宣傳與保育趨勢交流」合作意向備忘錄，正式展開生態保育與健康領域的跨界合作。

國家公園署長王成機說，為使自然保育與人文資源應用理念更廣為社會理解，國家公園署積極透過醫院候診間、影城、交通等公播平台的多元渠道推廣保育知識，像去年國家公園署首次與桃園長庚紀念醫院合作，在候診間安排9部國家公園影像與影片供民眾觀賞，讓國家公園「大山大海」走進醫療場域，使民眾能在候診時舒緩緊繃情緒，進一步提升等待體驗品質。

王成機說，這次與長庚醫療體系合作，將透過其遍布全台的各院區、附屬機構及合作委託機構共20處，宣傳國家公園、濕地及海岸等永續保育17部主題影片與政策資訊，使環境教育觸及更廣泛族群。

王成機指出，此外，長庚醫療體系也將至國家公園辦理醫療專題講座、實務訓練、志工參與、社會活動等，以及長庚醫療體系員工環境教育訓練與低碳旅遊推廣。

王成機表示，這次合作不只是宣傳面向，更意在整合健康領域與生態保育，推廣自然作為支持國民健康的重要解方，未來也將持續拓展跨域合作，結合醫療、產業、學研與在地社群等多元力量，讓永續成為全民文化一部分。（編輯：蘇志宗）1141215