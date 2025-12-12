健康警訊！「無糖飲料」也中鏢 營養師揭4大「隱藏澱粉炸彈」

生活中心／程正邦報導

台灣人愛喝手搖飲又怕胖，喜歡點微糖或無糖。（示意圖）

破除「戒糖」迷思！四種高醣陷阱默默危害健康

近年來隨著健康意識抬頭，許多人紛紛實行「戒糖」飲食，認為選擇無糖飲品或少吃甜食就能有效維持健康。然而，營養師提醒，影響血糖波動的元兇，往往藏在日常生活中被忽略的「隱藏澱粉」中。營養師張語希近日在臉書專頁發文，為民眾破除迷思，坦言就算沒有吃到糖，但攝取特定高醣食物，仍可能導致血糖飆高，潛在危害健康。

大家都知道鹽酥雞吃多對健康不好，仍抵擋不住誘惑。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

張語希指出，許多人以為少吃糖就萬無一失，但其實日常飲食中常見有四種隱藏澱粉炸彈，正默默地被吃下肚而不自知：

1. 高GI精緻主食： 像是白飯、白吐司、麵條等食物，因其升糖指數（GI值）高，消化速度快，會導致血糖容易在短時間內飆升，增加胰島素的壓力。

2. 無糖飲料的陷阱： 許多人誤解「無糖≠低醣」。即便點了無糖飲品，但如果飲料中添加了奶精，就可能含有油脂；若飲品中含有珍珠、芋圓等配料，本質上就是純粹的澱粉來源。

3. 炸物裹粉漿： 許多人愛吃的鹹酥雞、炸雞排等炸物，其外皮同時含有澱粉與油脂，形成了「高油加高澱粉」的NG組合，會導致血糖波動比單純的高醣食物更劇烈。

4. 醬料中的隱藏糖： 包含甜辣醬、番茄醬、醬油膏等醬料，這些看似無害的調味品，小小一湯匙中可能隱藏著驚人的糖份，讓每日的糖份攝取默默超標。

不甜不代表無害！4種食物藏澱粉炸彈（圖／翻攝自營養師張語希臉書）

控糖不僅要「避凶」 更要「趨吉」！專家點名三高族群雷區

張語希進一步提醒，控糖策略除了「避凶」外，更要懂得「趨吉」。尤其針對三高族群，必須特別注意以下幾個容易忽略的隱藏澱粉雷區：

許多人會忽略一些高碳水化合物的根莖類或加工品，像是芋頭、蓮藕、栗子、年糕、粉絲等，這些都是澱粉的隱藏來源。此外，在日常飲食中，許多人也會忽略進補湯品或滷味中可能潛藏的大量鈉含量及過多的動物性油脂。若攝取過多，同樣會導致血糖飆升，並加重高血壓和水腫等健康問題。

和尚雖然吃素，但主食是大量澱粉，又缺乏勞動，長年下來容易變胖。（圖／翻攝百度百科）

因此，張語希建議，除了減少如「炸物裹粉漿」這種高油高澱粉的NG組合外，控糖的關鍵在於改變用餐順序。她提倡採取「先吃菜再吃肉」的飲食原則，讓膳食纖維和蛋白質優先進入消化系統，有助於延緩葡萄糖的吸收速度，從而幫助穩定血糖。

