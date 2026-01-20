健康送禮成主流 堅果禮盒連9年霸榜！ 萬歲牌健康與品味兼具 年節心意「值」得更多
文/消費中心
生活節奏加快，送禮觀念也隨之轉變，「送禮送健康」逐漸成為多數消費者的實際選擇。根據市場權威機構 Worldpanel 最新趨勢報告 (註) 指出，消費者對健康的渴望持續反映在消費行為上，轉向追求兼具營養價值、品質與實用的產品。這股趨勢亦帶動年節送禮市場的結構轉變，堅果從飲食配角，逐漸跳脫成為日常必要的健康基石、也適合送禮的安心選項。根據消費者意願調查堅果禮盒已連續九年蟬聯收送禮首選，顯示消費者在節慶送禮時，更傾向投入較高預算在能滿足需求的品項，傳遞更深層的祝福與珍視，讓年節心意「值」得更多。
健康生活成送禮趨勢 萬歲牌多元堅果禮盒回應不同生活情境
隨著年節送禮逐漸走向健康化趨勢下，消費者在選擇禮盒時，也更加重視是否能融入日常生活。迎接新年推出「極饌六喜禮盒」，嚴選六款無調味堅果搭配全果蔓越莓乾，完整保留堅果的原始風味與營養價值，讓年節期間的飲食，也能吃得安心、不成為健康負擔，內容物採用隨手包分袋設計，方便在忙碌之餘隨時補給。此外，近年熱銷的「繁花盛開禮盒」、「吉祥迎春禮盒」與「大宴六喜禮盒」，大器包裝風格與份量配置，滿足不同送禮場合需求，將健康與質感融入送禮之中，是送禮不挑人的體面之選。
針對現代人傾向「隨食營養（On-the-go）」與日常飲食管理的生活型態，萬歲牌以多包入、獨立小包裝設計，提供多款兼具營養補給與食用彈性的禮盒選擇。全新上市的「蔓莓綜合堅果禮盒」，以低溫烘焙堅果搭配櫻桃果乾，小包設計方便掌握每日攝取份量，隨時補充營養好滋味。人氣「特選甘栗禮盒」，嚴選 A 級免剝殼甘栗仁，保留甘栗原有的香甜，口感濕潤軟糯，適合分次享用，亦能降低開封後的保存壓力。另有「每日堅果禮盒」，精選多種堅果及味美果乾，不論家庭共享或辦公室分食，都能兼顧健康補給與品味質感，貼近現代生活節奏。
講究健康之餘，萬歲牌堅果禮盒亦兼顧包裝質感與送禮體面度。從多元且具設計感的包裝出發，讓禮盒本身就成為一份有質感的年節心意；內容物則精選安心來源的堅果，搭配多樣化風味組合，從食材組合、包裝設計到健康訴求，完整回應消費者對「吃得健康又安心、也送出質感與品味」的期待，使堅果禮盒不只是營養補給品，更成為傳遞心意與生活態度的年節選擇。
安心履歷食材與永續包裝 為年節送禮加分
消費者在挑選禮盒時，不再單純比較價格，更關注是否貼近對方的生活樣貌與實際使用情境。食材來源清楚、製程透明，具備安心履歷的堅果禮盒，成為年節送禮的優先選項。長期深耕堅果市場的萬歲牌，因應不同送禮對象與場合需求，持續優化禮盒內容與組合，讓消費者能依送禮對象與使用情境彈性選擇，兼顧品味與體面。
在年節禮盒選購上，消費者也日益關注包裝設計是否回應品質與環境責任。萬歲牌持續從包材端著手，逐年提升永續標準，增加採用 FSC（森林管理委員會）認證紙材的禮盒款式。其中，「無調味堅果禮盒」及「堅果禮盒」採用精簡包裝設計，減少不必要的紙材使用；此外，超過一半禮盒使用環保油墨印製，在視覺呈現與環境友善之間取得平衡。萬歲牌讓年節禮盒在維持送禮體面也不失禮數的同時，也能符合現代消費者對永續價值的期待。
團聚零食成聚會焦點 全家共享的健康年味
年節期間親友團聚，適合歡聚共享的品項自然成為焦點。萬歲牌暢銷多年的經典桶裝堅果，共有八款口味，適合親友聚會及節慶共享。其中，「原味開心果口味」以天然開心果香氣及飽滿口感深受喜愛，成為不少家庭在年節聚會中的常備選擇。另外，年味滿滿的「核桃南棗糕」、「杏仁鳳梨糕」，也為年節茶點增添儀式感，融合傳統工法與現代健康理念，以堅果仁香氣平衡糕點的甜潤，不黏牙易入口，為年節茶點提供不同口感層次，滿足各年齡層需求，增添年節聚會氣氛。
作為堅果專家，萬歲牌長期以堅果為核心，提供多樣化禮盒選擇滿足不同族群需求。萬歲牌始終相信，最好的禮物應是經得起時間檢驗的品質。對許多消費者而言，一份能安心吃、適合分享、也符合現代生活需求的堅果禮盒，正是年節送禮最實際的選擇。面對即將到來的新年度，萬歲牌持續以堅果為核心，透過多元禮盒種類與貼近生活的設計，陪伴家庭在團聚時刻分享，也讓年節祝福自然延伸到日常生活之中。
