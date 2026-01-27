健康逆齡美學，開啟全齡狀態管理新時代

為倡導「健康逆齡美學」理念，推動全齡化狀態管理新思維，台灣瑞妍攜手微絲美學美業協會，於1月26日至27日在台中市星時代婚宴會館隆重舉辦「美學共識營」。活動吸引逾百位美業從業學員、教育工作者及健康美學愛好者共襄盛舉，現場氣氛熱烈，展現美業跨域整合與人文關懷的嶄新面貌。

本次共識營內容多元扎實，涵蓋逆齡生理學、肌膚微生態管理、壓力調適與營養介入等實用課程，由資深醫美醫師、營養師及身心整合專家聯合授課；另特別規劃「美力實踐舞台」，學員化身自信亮點，以國際小姐選拔形式走秀，展現健康體態、從容神采與內在自信，打破年齡框架，重新定義「美」的本質。

值得一提的是，主辦單位宣布長期公益承諾：自活動起，每月將營業額的10%全數捐贈予「十方啟能中心」，支持身心障礙者職能培力與社會融合。瑞妍創辦人 郭婉婷表示：「逆齡不只是外表的年輕，更是生命的厚度與溫度；真正的美學，必須與善念同行。」微絲美學美業協會理事長 陳俞汎亦強調：「美業的價值，正在於以專業照護人，以行動溫暖社會。」

活動現場同步啟動「全齡狀態管理認證課程」，整合健康評估、生活介入與美學實踐，打造台灣首套系統化美業跨域人才培育模組。

逆齡，從理解自己開始；美學，因回饋社會而永續。這場共識營，不僅是知識的匯聚，更是美業價值觀的集體升級！