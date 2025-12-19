健康過冬至 營養師教大家這樣吃湯圓

又到了吃湯圓的季節，中醫大新竹附醫提醒大家享用湯圓務必控糖、控量，小心吞嚥。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕週日(21日)就是冬至，國人常要吃湯圓來象徵團圓與添壽，但對有高血壓或慢性腎臟病、糖尿病患者、年長或消化功能弱的民眾、以及有心血管疾病患者，這4大族群到底怎麼滿足五臟廟又能吃得健康、安全又安心？

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師侯曉晴說，高血壓、腎臟病患者要注意食材的含鈉量、小心攝取過量蛋白質，酒精入菜更應適量，避免跟藥物產生交互作用；糖尿病患者可跟營養師討論湯圓與澱粉份量該怎麼控制和搭配；年長或消化功能較弱的人要小心吞嚥，必要時應避免享用湯圓且最好少量多餐；至於有心血管問題的人避免高脂、少喝湯，就能在滿足口腹之慾也同時舒心。

侯曉晴說，湯圓是高升糖指數的食物，食用過量很容易血糖上升且引發消化不良，所以享用時就得「控糖控量」。市售花生或芝麻甜湯圓1顆約70~80大卡，鹹湯圓1顆約55~65大卡。等於吃了1碗約4~5顆的甜湯圓或5~6顆的鹹湯圓，就相當於吃了1碗白飯。

要「控糖控量」有2招，首招就是避免拿甜湯為湯底。可用枸杞、紅棗、黃耆、無糖紅茶或薑湯增加風味，減少糖的添加，或者搭配豆花或無糖豆漿等蛋白質來源，延緩血糖上升。

第2招控量上：有餡的湯圓以吃2到4顆為宜，其中花生、芝麻等餡料脂肪跟熱量比較高，若是無餡的小湯圓約8到10顆就好，避免過量而消化不良。如果是鹹湯圓當主食，可在湯中加入大量青菜如茼蒿、菠菜、高麗菜、小白菜等。若餐後覺得腹脹，可適度運動或搭配溫熱開胃食材，如薄片薑或熱茶。

中醫大新竹附醫營養師侯曉晴(右2)向想吃湯圓但又有慢性疾病等問題的4大族群獻策，如何吃湯圓吃得健康、安全又開心。(記者黃美珠攝)

