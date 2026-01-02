健康長壽第一步！醫揭「必吃2道菜」 超營養、預防疾病

記者鄭玉如／台北報導

胃腸肝膽科醫師錢政弘建議，若想活得健康、預防疾病，應學會「燙青菜」與「蒸或煮魚」。（示意圖／PIXABAY）

許多人追求健康長壽，但烹煮方式往往被忽略。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，若想健康長壽，首先要學會「燙青菜」和「蒸或煮魚」，因為單靠外食很難獲取足夠的營養，另外，他也會趁週末到傳統市場選購當季食材，物美價廉又營養豐富，更是便當店無法提供的。

錢政弘在臉書粉專提到，回顧2025年，他增加了一個新工作與新技能，新工作是接任健康檢查中心的主任，新技能的部分，則是開始學習買菜與烹飪，週末經常到傳統市場買菜，更笑說「有時為了吃到新鮮玉米，甚至會早起搶購」，如今更是累積了不少經驗。

錢政弘指出，他發現市場裡CP值高的食物，很快就會賣完，另外，「當季」食材真的是物美價廉，例如現在的大頭菜一顆$20，又脆又甜，外面便當是不會有的。

錢政弘進一步說，診間許多病患詢問他，「患脂肪肝應該怎麼吃？胃不好怎麼吃？怎麼吃可預防大腸癌？」他都會反問對方「你有沒有自己煮飯燒菜？」他認為，想要健康、預防疾病，就是要學會自己「燙青菜」和「蒸或煮魚」，單靠外食很難獲取足夠營養。

錢政弘強調，若連燙青菜都嫌麻煩，就不用再問吃什麼會比較健康，更分享烹飪心得，「煮飯不要有壓力！食物有煮熟就可以，不用太在乎美味，選新鮮的食材，其實不用調味就很好吃了」。

