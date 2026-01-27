健康長大是奇蹟？她揭家裡2大「噁心衛生習慣」 眾人看細節超崩潰

生活中心／王文承報導

一名女子分享，她家有兩個不太衛生的習慣，全家共用一條浴巾，以及所有衣服包括內衣、內褲、襪子都丟進洗衣機一起洗，浴巾上甚至有許多洗不掉的小黑點，內褲褲襠也常洗不乾淨導致發霉。（示意圖／PIXABAY）

每個人的衛生習慣都不同，而許多生活作息往往源自原生家庭。一名女子分享，她家有兩個不太衛生的習慣，全家共用一條浴巾，以及所有衣服包括內衣、內褲、襪子都丟進洗衣機一起洗，浴巾上甚至有許多洗不掉的小黑點，內褲褲襠也常洗不乾淨導致發霉。她表示，直到自己長大才意識到這樣並不衛生，因此好奇詢問：「大家有沒有類似的經驗？」貼文曝光後，引起網友熱議。

她揭家裡2大噁心衛生習慣 眾人看細節崩潰



一名女網友在論壇《Dcard》上指出，她家從小就有這些不良衛生習慣。首先，全家共用一條浴巾，而且浴巾多是小時候買奶粉送的，至少20年沒換過，「上面還有非常多洗不掉的黑點⋯爸媽又不讓丟」。其次，全家的衣物包括內衣、內褲、襪子都一起丟洗衣機，結果內褲褲襠的分泌物常常沒洗乾淨導致發霉，直到長大後才改為手洗。

貼文曝光後，網友分享自家經驗，「怎麼長大的？」、「不禁感嘆，大家健康長大就好了」、「我家共用幾條大浴巾，個人有專屬洗臉毛巾，但大毛巾會定期洗、汰舊換新」、「還不少家庭是共用毛巾嗎？」「有人說，小孩子如果沒經歷過這些『不衛生』，就像溫室裡的花朵一樣脆弱」、「我覺得共用浴巾沒關係，我們家以前也是這樣，但就兩條毛巾，濕了會不開心」、「我們家跟你一樣欸！共用一條浴巾擦身體，另一條擦頭髮，衣服內衣內褲一起洗，只有襪子會分開」。

也有不少人分享其他不良習慣，「小時候沒人教刷牙，也不知道每半年要洗牙，小學五年級才知道不刷牙後果嚴重，現在大學剛畢業就有兩顆假牙了」、「在家吃飯時阿公直接用湯鍋的湯匙喝湯，小時候沒感覺，表妹看到才說噁心」、「室友尿尿後不沖水，說家裡大便才會沖」、「內衣穿媽媽不要的、內褲跟姐姐混著穿」、「小時候洗完澡就上床，床單沒換，長大後才知道要常換床單枕套，皮膚變好」、「小時候起床就刷牙再吃早餐，長大才知道應該吃完早餐再刷牙」。

