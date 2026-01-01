健康開啟新年度 臺北元旦升旗路跑登場

記者李佩玲／臺北報導

「115年臺北市元旦升旗路跑」今（1）日在臺北市政府前廣場盛大登場，今年活動以「迎接新年第一跑．健康開啟新年度」為題，3000個名額在開放之初即報名額滿；臺北市政府體育局表示，新的一年從跑步出發，象徵為全年生活注滿動力與希望，期盼透過運動傳遞正向能量，鼓勵市民為自己立下2026健康與活力的新目標。

今天上午臺北市細雨綿綿，府前廣場仍聚集大批民眾參與元旦升旗典禮。迎接新年晨曦，成功高中儀隊率先登場操槍演出，整齊俐落的動作與精湛技術成為現場焦點；升旗典禮則由摘下威廉波特世界桂冠的東園國小少棒隊領唱國歌，以純淨清亮卻堅定的歌聲，唱出榮耀與運動精神的薪火相傳。

廣告 廣告

此次路跑路線自市府廣場出發，沿仁愛路四段至敦化南路圓環折返，現場隨處可見親子家庭與樂齡長輩共同參與，沿途加油聲與歡笑聲不斷，讓元旦清晨充滿了健康、愉快的迎新氛圍。跑者完賽後可領取大浴巾、限定完賽獎牌及提袋等多項實用好禮，現場更安排YOYO家族見面會帶領暖身操，吸引大小朋友熱情參與，為活動增添溫馨與節慶感。

115年臺北市元旦升旗路跑今日清晨在臺北市政府前廣場盛大登場。（臺北市體育局提供）