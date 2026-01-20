健康飲食多蔬果 營養均衡樂活人生

素食該如何吃，才能吃出健康？擁有40多年食療臨床輔導經驗的歐陽英老師，來到麻坡及馬六甲慈濟靜思堂，分享素食與食療結合的核心技巧。

跟著歐陽英老師拍打穴位、活動手腳，樂活健康操，舒展筋骨預防疾病。

「血液黏稠關鍵在哪裡，在你的烹調方式不對，你烹調方式要改成蒸的、煮的，跟燉的。」

隨著健康的飲食觀念日益普及，許多人響應素食，但別以為只要多吃蔬菜就足夠，而忽略了營養均衡的重要性。

民眾 黃福貞：「我們每次懂得吃營養食品，但是三餐怎麼配搭，不懂，醫生告訴你均衡的營養，什麼均衡的營養，也不懂，因為我本身是，做健康飲食這個行業，所以我想結合老師的知識，更專業地能夠去幫助更多的人。」

民眾 顏永翰：「我們身為素食者，因為我吃素食15年了，最主要就是，我們要減少吃加工的食品，要養生的話，就是自己要下手，吃全食物，這樣我們才能夠，得到足夠的營養。」

擁有四十多年食療臨床輔導經驗的歐陽英老師，來到麻坡與馬六甲靜思堂，分享素食食療的核心技巧。

生機飲食專家 歐陽英：「我今年是75歲，我沒有任何病痛，就是因為我吃全餐表，就是讓大家吃素，營養要吃到100分，不要因為吃素營養不夠，那不行的，能夠讓吃素保護全家大大小小，能夠少得病，不得病。」

民眾 顏明忠：「多吃蔬菜，還有少鹽少糖和煎炸的東西，才可以減少病痛，身體會健康。」

所謂病從口入，透過專業的飲食指導與適當的搭配，才能有效素食，滋養身心。

