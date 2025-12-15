健康飲食宣言牆及實踐獎圓滿落幕，百間業者共同打造全民健康新「食」代

今年好食課協助推動許多營造健康飲食環境的活動，包含「健康飲食宣言牆」及「健康飲食實踐獎」2大項目，目前皆以圓滿落幕。「健康飲食宣言牆」共吸引全台超過百間來自餐飲、企業、醫療機構及學校等跨領域單位熱烈參與。而備受矚目的首屆「健康飲食實踐獎」已於114年 12月12日 舉辦頒獎典禮暨記者會，正式揭曉獲獎名單！

百份宣言響應，「健康飲食宣言牆」打造健康氛圍

「健康飲食宣言牆」自10月開放登錄以來，獲得社會各界熱烈迴響。最終共有超過百間單位完成簽署，參與者涵蓋了第一線接觸消費者的餐飲與食品業者、重視員工福祉的企業職場，以及肩負教育與照護責任的學校和醫療機構等。

廣告 廣告

透過線上宣言牆，各單位公開分享了具體的健康飲食承諾。例如餐飲業者承諾「研發零油炸菜單」、企業響應「員工餐廳增加蔬菜供應」、學校則提出「優先採購在地當季食材」等願景。這超過百份的宣言，象徵著台灣健康飲食環境的百顆種子，正蓄勢待發。

從承諾走向行動，首屆「健康飲食實踐獎」圓滿落幕

除了宣言的承諾，許多餐飲與通路業者更進一步參與「健康飲食實踐獎」，推出銷售中的健康餐食參賽，讓符合健康原則的餐食走進民眾的生活，本次競賽亦徵集了近百組業者參與。

首屆「健康飲食實踐獎」已於12月12日圓滿落幕，首屆獲獎名單如下：

組別 獎項 獲獎單位（品牌） 獲獎餐食名稱 通路組 金獎 遠百企業股份有限公司（愛買量販） 平衡食光餐盒–清蒸鱸魚便當 銀獎 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社

（主婦聯盟） 蔥油雞絲餐盒 傑出獎 全家便利商店股份有限公司（全家） 海陸雙拼肉肉餐盒 傑出獎 新東陽股份有限公司（新東陽） 桔醬嫩雞佐麻油雙菇便當 連鎖餐飲組 金獎 一月初餐飲國際有限公司 港式手工蔥鹽舒肥雞 銀獎 康平餐飲店（蛋白盒子） 青蔥海鹽雞胸 銅獎 GONNA共樂遊_共樂遊有限公司（gonnaEAT） 腰果味噌雞胸穀物能量碗 傑出獎 睿點國際行銷有限公司（舒肥底家） 舒肥牛排餐 傑出獎 全家國際餐飲股份有限公司 蛤蠣蒸籠飯與鹽麴雞肉野菜鍋定食 優選獎 能量小姐健康餐飲有限公司 水煮嫩雞胸便當 優選獎 紛思波可餐館 清爽夏日波可 優選獎 樂邁喬國際股份有限公司（楽波） 厚切嫩雞胸弁當 一般餐飲組 金獎 清菜饌（清爽商行） 椒香花生嫩雞胸 銀獎 聖馬食坊 豆瓣清蒸鮮魚營養餐盒 銅獎 輕食先生小吃商店 泰式青檸雞 傑出獎 磐石生活科技有限公司宜蘭分公司 獵人套餐 優選獎 妹妹季手作廚房（妹妹季） 番茄蔬菜魚 優選獎 良食集日商行（良食集日） 低脂豬肉豆腐漢堡排餐盒 優選獎 日南來心肉共生廚房 山海日南情–均衡餐 優選獎 費洛獴健康餐盒（費洛獴健康餐盒） 泰式檸檬魚餐盒 優選獎 大采廚房（大采廚房） 嫩煎豬排餐



參賽餐食包含便當、火鍋、定食套餐等多樣餐食，店家從選用食材、料理手法等發揮創意與特色，證明了健康與美味是可以兼得的。這些通路、餐飲業者藉由一道道健康的餐食，為台灣民眾的健康，貢獻一份心力。

展望未來，望各界共同擴大社會影響力

「健康飲食宣言牆」的百家響應與「健康飲食實踐獎」的精彩角逐，皆是推動健康飲食環境的重要里程碑。好食課未來也將協助推展、串連更多產業、場域與社區資源，擴大健康飲食的社會影響力。

健康飲食是全民一起的運動，你我皆能成為其中的一份子，從自身做起，共同關心、關注，讓「吃得健康」成為全民的生活共識。

更多好食課文章

健康專欄

好食課原文連結