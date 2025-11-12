健康飲食與運動是保持血糖正常關鍵
每年十一月十四日的「世界糖尿病日」，提醒人們重視糖尿病的預防與照護，透過健康飲食、規律運動與定期檢查，成為自己健康的守護者。
衛生福利部草屯療養院家醫科主任楊晉州指出，預防及控制糖尿病可從以下三方面著手──1.飲食控制：避免含糖飲料與甜食，減少油炸和高脂肪食物，多攝取蔬菜、全穀類及高纖維食物，餐盤比例建議為蔬菜占一半，蛋白質及全穀類各占四分之一。
2.規律運動：每週至少進行一百五十分鐘中等強度運動，如快走、游泳或騎腳踏車；每天保持三十分鐘以上活動時間，有助於降低血糖及控制體重。
3.定期監測：有風險者應定期量測血糖、血壓及血脂，已確診患者需定期回診追蹤，並依醫囑用藥。
草屯療養院院長丁碩彥表示，糖尿病並不可怕，可怕的是忽視它的存在。透過早期發現、良好生活習慣及專業醫療協助，糖尿病患者一樣能擁有高品質的生活。
