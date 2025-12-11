健康餐盒3歲童咬到塑膠片！ 店家回：小孩會自己拉出來

塑膠片在健康餐盒裡，乍看之下以為是高麗菜。（圖／東森新聞）





昨天（10日）下午4點多，台中一對夫妻叫外送健康餐盒，結果3歲兒子吃到一半吐出來，因為他咬到一片塑膠片，還以為是高麗菜，但根本咬不動。男童爸爸向店家反映，結果業者竟然回說「小孩吃了會自己排泄出來」，甚至還說已經有投保了，讓爸爸氣炸，痛批店家態度相當敷衍。現在台中市衛生局也已經立案稽查，要釐清塑膠片來源。

健康餐盒吃到一半，感覺怪怪的，原來咬到半透明塑膠片，乍看之下就像高麗菜一樣，吃到的人竟然還是3歲男童。

吃到塑膠片男童父親：「2歲多、3歲的小朋友，他嘴巴咬這個東西，爸爸媽媽只要跟他講一句說『趕快吞不要玩』，小朋友會做什麼行為，就是吞下去。」

事情就發生在昨天下午4點多，台中一對夫妻叫外送健康餐盒，由媽媽餵3歲兒子吃，結果吃到一半兒子當場吐出來，是一片無法咀嚼的塑膠片，他們質疑健康餐盒怎麼會有這種東西。

吃到塑膠片男童父親vs. 記者：「我說三歲小朋友吞下去的時候，這個塑膠它是需要去開刀拿出來，是有危險性的，老闆娘說不會啦，他是會排泄出來的啦，蛤？怎樣你來啊，你來啊，你Line跟IG給我啦，妳是怎樣，妳是黑社會便當店是不是，妳是大姐頭喔。」

事後爸爸打回店家詢問，3歲小孩吃到塑膠片要怎麼處理，沒想到店家竟然回說「沒關係他會自己拉出來」。這回覆讓爸爸傻眼，說要打1999檢舉，店家又回說沒關係我們有投保，從頭到尾沒聽到一句道歉，讓爸爸氣炸。

吃到塑膠片男童父親：「但凡妳店家老闆娘上班了，打回來『先生真的不好意思，小姐可能有不小心操作失誤』，我們都能理解，（老闆娘）她回你一句說『我的SOP我有投保啊』，妳什麼意思，我兒子吃死了，妳再用投保的錢賠我嗎？」

《EBC東森新聞》重回被指控的店家求證，老闆娘不願回應，否認塑膠片是他們包進去的，還在釐清過程。台中市食安處也已經接獲通報，將前往稽查。但對家長來說，小朋友吃到塑膠已經夠震驚，店家的處理態度，才是讓他們最氣憤的原因。

