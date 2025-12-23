健康高齡生活 科學處方強肌力

如果要選一個對肌肉、骨骼、神經系統最有效率的運動，阻力訓練是首選，也就是透過對抗外在阻力來鍛鍊肌肉，廣義來說也稱為負重訓練、肌力訓練。

國衛院正在收集數據，研究阻力訓練幫助高齡者強化肌肉的運動處方，嘉義慈濟診所就是合作對象之一，雙方合作將近一年，目前得出結果符合預期。

高齡者肌力提升，維持自主活動能力，就能降低被照顧的機會，也就能節省社會資源。接下來帶您看的這一位就是阻力訓練的學員，您可以先猜猜看她的年紀，最後我們再揭曉答案。

洪阿姨爬樓梯一口氣上五樓，這是她每天在家最基本的運動，除了自主練習，她還參加一項計畫。來到活齡運動中心，在教練指導下負重阻力訓練，每周一次。

「 再一下就好，吐氣 踩 推，很好 休息一下，不錯。」

嘉義慈濟診所活齡運動中心主任 周宜群：「只要能增加年長者的活動，任何運動我們其實都覺得很好，但如果真的要選一個運動的話，肌力訓練就是我們講的阻力訓練，是最有效率，因為它可以同時改善，肌肉 骨質 跟神經系統，三方面流失的狀況。」

活齡運動中心學員 洪女士：「我一個人住 一個人煮，都沒有跟人家住在一起，(完全生活獨立自主)，要自己動 頭腦才不會退化 。」

國衛院群體健康科學研究所長 邱弘毅：「肌力本身是老化裡面，一個最重要首先要注意的事情，它不亞於我們去控制三高，有好的肌力才會有好的平衡力。」

國家衛生研究院和嘉義慈濟診所合作，為中高齡族群設計阻力訓練計畫，學員必須參加為期12周的訓練，得出結果與預期相符，BMI維持穩定，整體骨骼肌肉量增加，體脂肪率下降，訓練成效與介入時間成正比。

國衛院群體健康科學研究所長 邱弘毅：「這個運動，它的最大目標不是在減肥，有人講說我想要減肥 不是，我們是希望改善他身體的結構，也就是他的體脂能夠下降，他的骨骼肌能夠提升。」

有專業教練指導的精準訓練，能針對中高齡強化肌力，也能避免不正確的姿勢造成傷害。

嘉義慈濟診所活齡運動中心體能師 洪晟益：「一般人在蹲的時候，容易會只有膝蓋蹲的部分，那膝蓋蹲的部分，容易造成膝蓋壓力過大，嚴重會有磨損的情況，加上後腳跟抬高，會有身體不穩導致會變成這樣，嚴重的話可能會跌倒。」

「 女生年輕的能做到14(公斤)，18(公斤)就很強了，你放12(公斤)可以嗎，妳要放那麼重的嗎 試試看 。」

活齡運動中心學員 洪女士：「沒有意志力 身體絕對不會好，今天運動 休息一個禮拜，那沒有用。」

洪阿姨因為持續運動，體能和心態都常保年輕，是孫女到處炫耀的寶貝。

洪女士的孫女：「大家看照片都以為阿媽，只有70幾歲60幾歲這樣，公布答案 90歲 大家都嚇到。」

