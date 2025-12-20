健康麋鹿踩街報佳音！秀傳醫療南部院區 暖心點亮路竹聖誕夜

▲聖誕踩街結合健康宣導 ，秀傳醫療體系南部院區溫暖路竹。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】聖誕節前夕，秀傳醫療體系南部院區攜手舉辦「健康麋鹿行 聖誕踩街」活動，由台南市立醫院、高雄市立岡山醫院、高雄秀傳紀念醫院共同合作，結合健康宣導、節慶踩街與音樂表演，吸引眾多民眾攜家帶眷共襄盛舉，讓路竹街頭洋溢著溫馨歡樂的聖誕氣氛。

三院區攜手合作 建構南部跨院照護網絡

秀傳醫療體系南部院區總院長暨台南市立醫院院長蔡良敏表示，秀傳醫療體系深耕南部地區，設有台南市立醫院、高雄市立岡山醫院及高雄秀傳紀念醫院三大院區，各自發展特色醫療並相互支援合作，透過資源整合與專業分工，建構跨院區照護網絡，提供民眾從預防保健、急重症到專科治療的全方位醫療服務，讓在地居民能就近獲得完善且連續的醫療照護。這是第三年在路竹區舉辦聖誕節活動，透過聖誕踩街這樣輕鬆有趣的形式，讓醫療團隊與居民近距離互動，也傳遞歲末關懷與祝福。

高雄秀傳紀念醫院院長傅尹志表示，醫院持續強化先進醫療設備，引進銳視刀等精準放射治療系統，提供多種更安全、穩定的治療選擇。也預計明年啟用 ZAP-X 陀螺儀放射手術系統，進一步提升治療精準度與效率，讓民眾在地即可獲得高品質照護，降低就醫奔波負擔。

岡山醫院院長于慶龍表示，岡山醫院長期以「專業醫療、社區共榮」為核心精神，持續提升醫療品質與設備，同時深耕社區健康促進。他指出，醫療不只是技術的展現，更需要人文關懷與團隊合作，期盼打造讓病人安心、家屬放心、社區信賴的醫療環境。

踩街結合音樂演出 健康與歡樂點亮社區

活動在20日傍晚熱鬧展開，由路竹區一甲國小國樂團表演揭開序幕，隨後整裝出發展開聖誕踩街行程。沿途可見可愛的健康麋鹿、聖誕裝扮隊伍與民眾熱情互動，不少居民駐足拍照、揮手歡迎，讓整條路線宛如一條充滿祝福的聖誕大道。現場則安排老拓樂團熱情開唱，熟悉的旋律吸引民眾駐足欣賞，為週末夜晚增添歡樂溫馨的節慶氣氛。活動同時結合歲末健康檢測與健康宣導，讓民眾在歡度佳節之餘，也能關心自身健康，落實預防保健的概念，獲得不少民眾肯定。

蔡良敏總院長表示，感謝立法委員邱志偉、路竹區區長賴立齡、立法委員賴瑞隆服務處副主任杜勝輝、黃明太議員服務處助理王又立、陳明澤議員服務處主任王和進、李亞築議員服務處秘書許富傑等貴賓蒞臨。未來秀傳醫療體系南部院區將持續結合在地資源，辦理多元社區活動，讓醫療服務成為居民最溫暖、最可靠的後盾，共同打造健康、安心、有溫度的社區生活。（圖╱秀傳醫療體系南部院區提供）