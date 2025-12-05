健康齊+1！嘉市表揚戒菸服務、流感疫苗及衛生保健績優單位與志工

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府衛生局今(5)日於耐斯王子大飯店舉辦「無菸清新好環境 專業醫護齊+1」頒獎典禮，副市長林瑞彥由衛生局長廖育瑋陪同，代表黃敏惠市長出席，表揚114年度「戒菸服務」、「流感疫苗接種」績優醫事機構及衛生福利部志願服務獎勵得獎志工。戒菸服務表現優異的獎項依據服務量、成功率及衛教協助等指標頒發，同時鼓勵新加入的機構；市府亦針對流感疫苗施打方面，感謝6間醫院協助進入校園為師生接種，並表揚在社區及院所中接種數量最多的前5名醫療院所。最後表揚衛生福利部認證，服務時數達 8,000、5,000、3,000 小時的衛生志工，感謝他們以專業、耐心與無私奉獻，讓市民都能感受到健康的守護與溫暖的陪伴。

圖/嘉義市表揚戒菸服務、流感疫苗績優機構及衛生保健績優志⼯。記者黃信峯翻攝

林瑞彥副市長表示，「戒菸找專業，成功去菸癮。」衛生保健志工服務於醫院、捐血站、衛生局、衛生所，用實際行動展現社會的溫暖與幸福，114年共提供4,157人次戒菸服務。林瑞彥向在醫院、衛生所及捐血站等服務的醫護人員與志工致以最深的感謝，正是因為有這些志工無私奉獻時間與精神，嘉義市民的健康才能受到完善的保護；而嘉義市戒菸服務機構，是戒菸民眾最堅實的後盾，感謝每一位專業的醫事人員陪伴市民邁向健康人生。

衛生局長廖育瑋表示，為方便民眾接種流感疫苗，衛生局與嘉義市流感疫苗合約醫療院所醫院、診所合作提供多項接種活動，嘉義市65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事執登人員等3大重點對象，流感疫苗接種率均高於全國平均，這是在地醫療團隊共同努力推動的成果，今日特別致贈感謝狀及禮券予部立嘉義醫院、臺中榮總嘉義分院、天主教聖馬爾定醫院、陽明醫院、盧亞人醫院及安心醫院等6家協助校園施打疫苗的醫院，也致贈獎狀及禮券予嘉義市流感疫苗接種量排名前5名合約診所，第1名嘉安婦幼診所、第2名崇安診所、第3名楊澍青診所、第4名安家診所、第5名六福診所，感謝醫院致力於校園流感疫苗接種，以及診所醫師、醫護人員積極推廣與協助，達到群體免疫的環境。

頒獎典禮頒發「 二代戒菸服務卓越獎」，得獎單位醫院組有嘉義基督教醫院、陽明醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、天主教聖馬爾定醫院、衛生福利部嘉義醫院；診所組有張耿源診所、佑仁診所、吳長宗診所、安家診所、全安診所、慎諭婦產科診所；藥局組是晟安藥局、照子社區藥局獲獎。「戒菸衛教績優獎」得獎單位，醫院組嘉義基督教醫院，診所組佑仁診所，藥局組晟安藥局；「戒菸成功績優獎」得獎單位，醫院組陽明醫院，診所組佑仁診所，藥局組早晨藥局；依轉介戒菸專線並實際接受服務評比頒發「戒菸專線成功獎」，得獎單位為陽明醫院及陳明煌診所；戒菸服務進步得獎單位臺中榮民總醫院嘉義分院及張耿源診所；今年亦有 3 家新加入戒菸服務之機構獲表揚；「 無菸醫院醫事人員戒菸績優服務王」有9人獲獎，感謝專業醫護攜手守護市民健康，健康有您再 +1。

衛生局企劃科長施懿珊表示，今日安排衛生福利部全國志願服務獎勵及衛生福利類獎勵獎項轉頒，獲獎志工有36人，包含服務時數達8,000小時金牌獎2人、5,000小時銀牌獎8人及3,000小時銅牌獎8人；衛生福利類獎勵獎項獲獎志工有18人，包含服務時數達2,500小時的金質獎7人、2,000小時銀質獎5人及1,500小時銅質獎6人，其中志工年齡最長的是81歲陳駿容、曾陳對玉志工。

駿容志工自90年加入台中榮總嘉義分院志工隊，服務年資已超過24年，服務領域包含衛生保健、環保、社會福利、警政、文化、教育、消防及政風，服務總時數已超過35,000小時；對玉志工94年加入聖馬愛心志工隊，也在環保、社會福利、警政領域服務，志工年資已超過20年，志工是社會寶貴的資產，也激勵更多民眾參與志願服務，市政府感謝所有志工展現勇壯精神，回饋社會共創世代宜居的嘉義市。另有關戒菸服務以及免收戒菸藥品部分負擔費用資訊可至嘉義市衛生局網站查詢