健康、人生、選舉一次說清楚 葉啟田露面回應外界傳言

葉啟田現身《2026藍寶石真愛秀大歌廳》記者會，再度親自說明身體狀況，強調一切良好。（圖／蘇聖倫攝）

「寶島歌王」葉啟田近年多次被傳罹患失智症、阿茲海默症，甚至有民眾爆料他出現手抖、情緒失控、說話重複等情況。對此，葉啟田過去已多次駁斥傳言，還幽默自嘲「自己是一尾活龍」。今（6）日他現身《2026藍寶石真愛秀大歌廳》記者會，再度親自說明身體狀況，強調一切良好。

葉啟田直言：「身體很好，都好好的。我是很愛思考的人，失智症對我來說應該不太可能。」他透露平時看醫生時都會與醫師聊天，醫師也直言他不可能有失智問題，讓他相當安心。他表示，目前僅有重聽與老花眼等年長常見狀況，其他健康指數都維持得不錯。談到近年較少出現在螢光幕前的原因，葉啟田坦言與疫情有關，「之前因為怕感染，很少出門，我也沒有打疫苗，所以幾乎都待在家裡」。

葉啟田透露，這兩年幾乎過著獨居生活，「一年大概有250天都是自己一個人，在家自己煮、自己吃，也慢慢習慣了」。他也分享，2017年完成演唱會後，曾赴美國拉斯維加斯、洛杉磯、舊金山等地的賭場演出，一年約唱三次；疫情前也常外出與朋友聊天交流。這段長時間與自己獨處的日子，讓葉啟田有更多時間回顧人生，「就靜下來想一想自己的人生，也想過去發生的事。」

葉啟田當年以經典名曲〈愛拚才會贏〉紅遍大街小巷，成為台語歌壇代表人物之一，之後更跨足政壇，曾擔任兩屆立法委員，但也因此背負高達上億元的債務。談及是否再度投入選舉，葉啟田坦言已不再考慮。他以比喻說明心境轉變，表示人生有些念頭隨著年紀增長只停留在「想想而已」，實際條件早已不允許。他指出：「選舉的事情，舉個不恰當的例子，應該是超過45歲就不該或不想再生小孩了，但是這些女士到7、80歲還是會想，想想而已，選舉也是，畢竟各方面不允許，當然跟錢有關係，無黨籍都要靠自己，不只是錢的問題，還有票源的問題。」

