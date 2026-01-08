健康「心」生活 青壯世代免費心理諮商115年續推

衛生福利部推動的「青壯世代心理健康支持方案」自113年上路以來成效顯著，截至114年10月底，已累計超過8萬人、逾20萬人次使用，合作機構也從初期523家擴展至目前的616家。為持續回應青壯世代在學業、職場及家庭關係中的心理需求，衛福部宣布115年將投入近3.5億元經費續辦該方案，鼓勵15歲至45歲的民眾勇於將內心的壓力說出口，邁向健康的「心」生活。

該方案提供符合資格的本國籍民眾或持有健保卡的外籍人士，每人每年享有3次免費心理諮商服務。衛福部特別指出，即便在113年至114年間曾使用過此服務的民眾，115年仍可重新申請使用。此項政策旨在結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師的專業資源，建立起一道心理健康防護網，讓身處高壓環境的青壯年族群在面臨心理迷惘時，能有管道尋求專業協助。

為了提升服務的可近性，衛福部已建置專屬網站並提供地圖索引功能，民眾可透過視覺化介面快速查詢住家附近的合作機構。預約流程分為四個簡便步驟：首先至官方網站查詢尚有名額的機構名單，隨後直接與機構聯繫預約，看診當日備妥身分證明文件，即可接受專業諮商服務。透過這項持續性的支持方案，政府期盼能進一步落實心理健康普及化，接住每一位有需求的青壯年朋友。

資料來源／衛福部；TCnews編修