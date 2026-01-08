健康「心」生活 115年續推青壯世代心理健康支持方案

衛生福利部「青壯世代心理健康支持方案」自113年8月1日上路以來，提供15歲至45歲民眾每人3次免費心理諮商，截至114年10月底已逾8萬人、超過20萬人次使用，參與合作機構數由113年8月523家成長至今有616家。今年將投入近3.5億元持續推動，鼓勵勇於將「心苦」說出口，邁向健康「心」生活。

為了回應社會變遷下，青壯世代在面對學業、工作、人際關係與家庭責任時所遭遇的心理健康挑戰，衛福部115年將持續結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供15歲到45歲的本國籍民眾或持有健保卡的外籍人士，每人3次免費心理諮商，鼓勵青壯世代主動聆聽自己內心的聲音，並且在遭遇各種心理迷惘與困擾時，勇於向專業人員尋求協助，以維持身心健康。