【健康醫療網／編輯部整理】想到失智症，可能會聯想到年紀大了才會發生？但近年來，65歲以前就出現失智的案例越來越多，我們稱這些類型為「年輕型失智症」，它的成因很多，有些跟遺傳有關，有些跟生活方式、壓力相關，對患者和家庭來說都是很大的挑戰，除了帶大家認識這個浮上檯面的議題，也一起看看該如何預防與面對。

【健康Live直播】失智症不再只是長輩的事？醫師談年輕化趨勢與警訊

失智症重點摘要整理：

1. 失智症的定義與常見成因

非單純老化：失智症是由腦部疾病引起的認知功能退化，並非正常的老化現象。

多樣化成因：包含最常見的阿茲海默症（退化型）、腦中風（血管型）、頭部外傷等。

年輕型成因：可能與遺傳、生活方式、壓力或血管性問題（如小中風）相關。

2. 失智症的十大警訊與判別方法

嚴重度判別：並非一般的忘東忘西，而是影響到重大決策或不該忘記的事務。

常見徵兆：記憶力問題、定向感喪失（在熟悉的地方甚至家中迷路）、將東西擺放錯位置、懷疑東懷疑西、原本擅長的事物能力退步。

就醫建議：若生活中出現一至兩項明顯改變，應至醫療機構尋求專業診斷。

3. 年輕型失智症的趨勢與職場挑戰

診斷率提升：近年案例增加，部分原因在於大眾對疾病認識增加及新藥問世，促使患者及早就醫，而非拖延到高齡才診斷。

職場敏感度：由於職場對認知需求與KPI要求較高，患者往往在工作表現下滑時最先被察覺。

4. 對家庭關係與生活的衝擊

精神行為症狀：典型症狀為「東西不見懷疑被偷」，往往讓貼身照顧的家人感到委屈與受挫。

家庭衝突：不理解疾病的家屬可能會互相指責，造成家庭氣氛緊張。

重複提問：患者因短期記憶受損，會反覆詢問相同的計畫或問題，對照顧者造成極大的心理負荷。

5. 社會與經濟負擔

生活壓力： 對於年輕型患者而言，失智症帶來的影響是全方面的，包含醫療成本、經濟來源斷絕，以及對夫妻與親子關係的直接壓力。

