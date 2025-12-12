健志帶妻遊非洲拍MV 誕生愛的結晶

玖壹壹團員健志時隔8年，再度以健志Ken_G個人音樂品牌回歸，推出全新創作單曲〈Need your body〉。為了這次作品，他與老婆Mia特別到非洲取景，展開為期2周的「蜜月式拍攝之旅」。

這支MV從導演、攝影到妝髮全都親力親為，記錄當地原民文化與動物遷徙的震撼景象，成為夫妻倆彌足珍貴的「愛的結晶」。

健志此次將音樂與非洲大地、動物意象結合，呼應人與人、動物與自然間最原始的情感連結。他也與當地馬賽族熱情互動，「我們到一個部落門口，他們熱情唱歌迎接，我也直接加入、和他們跳舞。」這段溫暖畫面也在MV出現，甚至把對方吟唱的歌謠取樣成歌曲開頭。

非洲「大遷徙」是這趟拍攝的最高潮，健志與Mia守候多日，直到第4天才親眼見到數10萬隻牛羚跨越肯亞、坦尚尼亞交界的馬拉河。他驚呼：「牛羚遷徙過程會遇到鱷魚、河馬、獅子、獵豹等危險，能親眼看到真的超幸運。」壯闊景象也讓這支MV充滿生命張力。