健志與愛妻離開台灣 緊密黏2周宣布「愛的結晶」誕生

健志Ken_G與Mia飛往非洲取景拍攝。（混血兒娛樂提供）

時隔8年，本土天團玖壹壹團員健志Ken_G以個人音樂品牌回歸，推出全新創作單曲〈Need your body〉，MV與愛妻Mia特別飛往非洲取景拍攝，夫妻倆在長達2周的旅行過程中愛相隨，從導演、攝影、妝髮任何拍攝細節全部都是自己來，這也是兩人彌足珍貴的「愛的結晶」。

談起這首歌的誕生，健志Ken_G透露：「是在一個夜晚與製作人閒聊中，當時忽然靈感浮現，就決定立刻衝去錄音室，只花一個晚上就寫好這首歌。」音樂世界裡沒有大道理，健志希望大家聽到這首歌可以享受、隨著節奏輕輕搖擺。

健志把音樂與非洲地景、動物融合，健志更與當地馬賽人開心互動、手舞足蹈的畫面，至今超感動：「我們到了一個部落門口，就看見他們熱情唱歌歡迎，在經過詢問答應後，我就加入他們一起跳舞。」這幕也成為珍貴的MV畫面，更把開心吟唱的歌謠作為歌曲開頭的取樣，在影像與音樂上都原汁原味的呈現。

Lulu看完MV大讚：「不可能有人這麼用力做耶！」MV邀來Ella陳嘉樺、Lulu、春風、洋蔥、高爾宣、ØZI、魏如昀、美麗本人搶先觀看，Ella忍不住直呼：「整個就是放閃的MV，充滿愛！」

而觀看非洲大遷徙更是這趟旅行的最大亮點，親眼看著成群數十萬隻的牛羚橫跨要經過肯亞與坦尚尼雅的交界馬拉河，健志驚呼：「在遷徙的過程，牛羚可能會遇到鱷魚、河馬、獅子、獵豹等考驗，這壯觀畫面是非常需要運氣才能夠看見的！」健志與老婆Mia長期守候，直到第四天才幸運見證。

