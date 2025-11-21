健忘愈來愈頻繁？醫：符合這2點就該警覺了

總是找不到手機、忘東忘西開會講話突然卡住？別以為只是「粗心大意」。醫師提醒，這種反覆的健忘，其實可能是壓力過大、大腦過勞、甚至是罕見的早期認知退化徵兆。

「有時候手機明明拿在手上，我卻滿屋子找它。」30歲的上班族C小姐苦笑著說，她最近發現自己愈來愈常「忘東忘西」，像是開會要講的重點突然卡住、外送點了卻忘記去拿、甚至把家裡鑰匙忘在辦公室。起初她以為只是太忙太累，沒想到愈來愈頻繁，讓她懷疑自己是不是「腦袋壞掉了」。

健忘背後的3大常見原因

這樣的狀況在職場、生活中都不陌生，但別以為只是「粗心大意」。身心科醫師張哲嘉表示，日常生活中的健忘現象並非偶然，健忘原因主要可分為3大類。

1.日常壓力或睡眠不足

當人處於忙碌與高壓環境中，容易出現分心現象，記憶力也隨之下降；長期睡眠品質不佳同樣會影響記憶的形成與處理過程。

2.情緒焦慮或憂鬱影響

焦慮或憂鬱等負面情緒常會導致注意力不集中，形成「功能性的失憶」。這類健忘與心理壓力直接相關，隨著情緒改善往往能有所好轉。

3.潛在的神經性問題

包括長期注意力不足特質或罕見的早期失智症狀，雖然在台灣40～60歲人群中，這類情況相當少見，但高風險族群仍不能輕忽這種可能性。

3步檢視你的記憶力

張哲嘉提醒，若符合以下標準中的任2項以上，就應該提高警覺：

健忘頻率過高且情境類似，例如每天都忘記帶手機、經常不記得剛輸入的密碼或剛聽到的訊息。 健忘伴隨其他症狀，如情緒低落、焦慮失眠或社交回避等。 健忘已經影響到工作與人際表現，例如頻繁忘記約會、口誤說錯話或重複問同樣的問題。

健忘影響工作和生活？這樣做幫大腦重開機

當發現自己符合以上狀況，張哲嘉建議可以從幾個方面著手改善。首先是調整睡眠習慣，建立規律的作息，避免使用手機、電視等會干擾睡眠的電子產品。

其次是有效管理與調適心理壓力，可以透過寫日誌、正念冥想、運動等方式紓解壓力，不僅能改善情緒狀態，還能提升持續專注力。

若上述方法效果有限，則應考慮尋求專業協助，可以先進行心理評估自評量表，如焦慮、憂鬱或輕度認知功能篩檢；必要時安排進一步的身心科門診或神經科評估。

健忘問題不可輕忽也不需過度恐慌

健忘與大腦機能息息相關，同時也與心理狀態和生活環境壓力密切互動。張哲嘉表示，面對健忘問題，既不要急於給自己貼上「失智症」的標籤，也不應忽視可能是因壓力過大或情緒困擾而造成的「功能性失憶」。

當出現「不只是偶爾忘記事情，而是頻繁的粗心伴隨情緒或功能下降」的情況時，務必主動就醫尋求專業協助。愈早發現問題所在，愈能掌握適當的處理對策與治療方法，維持良好的生活品質與心理健康。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／張哲嘉醫師

