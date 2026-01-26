即時中心／林耿郁報導

果粉注意！蘋果推出第二代防丟追蹤配件AirTag 2，主打更高精準度、更大音量以及更長的尋找範圍；市場解讀，蘋果一方面擴大旗下裝置的「尋找」網絡生態，也強化行李與個人物品追蹤場景的應用，未來丟失物品的機率可望進一步降低。

健忘症必備！綜合外媒報導，AirTag第一代自2021年上市後已近5年未更新。

新款AirTag 2採用蘋果第二代超寬頻晶片（UWB），與最新的iPhone 17系列、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3及Series 11同級，改善精確尋找（Precision Finding）功能。

蘋果表示，新款裝置在適用距離上比前一代拉長約50%，藍牙範圍也同步提升。

在機體設計方面，AirTag 2內建揚聲器音量提升約50%，可在更遠距離聽到提示音，並加入新的提示音組態，搭配精確尋找介面，提供視覺、觸覺及音訊回饋。

此外，精確尋找功能也首次支援Apple Watch Series 9及Ultra 2以上手錶型號。

至於功能，新款整合「分享物品位置」機制，使用者可在遺失物品時暫時授權第三方協助定位，例如民眾可分享資訊，讓航空公司協助追蹤行李等；目前已有超過50家航空公司加入，包括達美航空、漢莎、新加坡航空與聯合航空。至於位置分享資訊會在物品尋回、或7天後自動結束。

只追蹤物品！蘋果：使用者隱私無虞

蘋果強調，使用者的隱私保護框架維持不變。AirTag不會儲存位置資料，傳輸過程端對端加密，協助定位的裝置身分也不會曝光，就連蘋果公司本身，也無法識別相關資料。

針對外界長期關注的濫用議題，蘋果表示AirTag設計用於追蹤物品，而非追蹤人類，若有陌生AirTag跟隨，iPhone或Android手機均會收到警告提示，且裝置在一定時間內將主動發聲提醒。

外觀方面，Airtag2延續第一代造型，但改採85%再生塑料，配件部分新增精細織紋鑰匙圈，提供狐橙、午夜紫、海軍藍、青苔與純黑等顏色。裝置需搭配支援的iPhone或iPad，系統要求iOS 26或iPadOS 26以上版本。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：快新聞／健忘症快看！蘋果推出AirTag 2 功能增強50%

