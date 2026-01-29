健忘與失智症有何不同？神經內科醫師解析失智症 10 大記憶警訊

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

許多人搞不清楚健忘與失智之間的差別，也有不少人常會擔心經常忘東忘西，會不會是失智的徵兆呢？

嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師黃敬棠認為，健忘並不等於失智，健忘是指隨著大腦老化，記憶力也會變差，像是偶爾忘記事情，而經過提醒後可以想起來，或是能夠自己回想起那段記憶，屬於有意識忘記的正常現象；但是，如果健忘的頻率太常發生，就需要提高警覺。

然而，失智症是一種疾病，是因為大腦退化萎縮，患者會完全忘記剛剛說過的話、發生的事，即使經過提醒，也完全想不起來，而且還會忘記自己忘記了，症狀會愈來愈嚴重，進而影響日常生活功能。

黃敬棠舉例，臨床上，健忘的人做記憶測試，可能會無法完全記住測試中的物品，而失智症患者則會完全無法記住記憶測試中的物品，甚至忘記自己做過測試。

10種忘記是失智警訊

黃敬棠說明，失智症會導致短期記憶喪失，無法經過處理變成長期記憶，「有如腦容量的記憶卡被存滿」，新的記憶已經無法再儲存而流失，只記得以前的事，卻不記得現在的事。

❶忘記東西放哪兒

如果老是想不起來東西放在哪兒，像是忘記鑰匙在哪裡，甚至經常掉東掉西，代表記憶力衰退，經常遺失物品是不適當行為，又無法回頭去找到，已經影響到日常生活了。

❷忘記剛剛說過的話

失智症患者最常見的症狀就是短期記憶喪失，上一秒剛說，下一秒馬上忘記了，或是重複說同一件事、問相同的問題好幾次。

❸忘記剛剛做過的事

像是已經吃過午飯、吃過藥，或是剛剛有煮開水，卻忘了自己有煮開水這件事，提醒後依然想不起來。

❹忘記跟人約會

失智症患者會無法按照計劃做事，像是忘記與人約會的日期，甚至忘記熟悉的例行公事都有可能。

❺忘記生活用品名稱

失智症患者會忘記日常生活用品的名稱，像是看著遙控器，卻忘記遙控器的名稱，或是很難找到正確的詞彙，只能用形容的方式講出特定物品名詞，例如忘記鑰匙名稱，而說用來開門的。

❻忘記親友的長相

失智症患者會有困難理解視覺影像的情形，開始難以記住初次見面對象的長相，甚至忘記、認不出或認錯親友的長相，就連照鏡子時，也認不出鏡中的自己。

❼忘記何年何月何日

時間錯亂是失智症患者常見的症狀，甚至嚴重到節日、季節、年份，甚至是日夜都分不清楚。

❽忘記熟悉的路怎麼走

失智症患者對空間關係判斷出現困難，像是忘記回家的路、搭公車或捷運下錯站，或是在熟悉的地方迷路，甚至搞不清楚方向，無法自己出門搭車，容易迷路、經常走丟。

❾忘記原本熟悉的事物

失智症患者會對完成每天的日常工作或生活有困難，像是忘記刷牙、使用遙控器、提款機等基本生活能力，也不能處理較複雜的事，如投票、辦理過戶、繳稅等。

10忘記最近發生的事情

失智症患者會忘記最近剛發生的事情，卻只記得以前發生的事情，剛開始短期記憶喪失，記憶減退日趨嚴重，最後連生命中重要的事情，也都不記得了。

（記者郭岳潭、圖片來源：motionelements）

