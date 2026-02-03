健檢剛做完仍猝逝！馬如龍兒子家中跌倒不治，醫籲：定期檢查仍不可少

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

資深藝人馬如龍之子日前傳出在家中跌倒後猝逝，享年49歲，消息曝光後震驚各界。令人唏噓的是，家屬透露他當天才剛完成健康檢查，卻仍不敵突發意外，讓不少民眾開始反思：健檢做過，真的就代表沒有風險嗎？

醫界指出，健康檢查的目的，並非「保證不出事」，而是及早發現潛藏風險、追蹤慢性問題與心血管警訊。部分重大疾病在初期可能毫無症狀，即使健檢結果正常，仍可能因血管病變、心律不整、腦血管問題或突發性內科事件而發生意外。

專家提醒，民眾除了定期接受健檢，也應依年齡、家族史與生活型態，選擇適合自己的檢查項目，並重視健檢後的「追蹤與改善」，而非一次檢查就掉以輕心。若平時出現頭暈、胸悶、心悸、容易疲倦或突然跌倒等異常狀況，更應及早就醫評估。

健康管理是條長期的路，健檢是起點，而非終點

身體其實就像一個屋子的縮影，器官是房間、血液是管線、情緒是氣流，若是長期堆積壓力，又加上忽略保養，再亮麗的外表，也可能潛藏許多危機。不妨趁著歲末年終的這段時光，放慢腳步、整理生活節奏，透過健康檢查、飲食調整與心理整理，為自己打好健康底子，讓新的一年輕盈、健康又平安。

急診醫學科醫師呂慧君表示，許多人只有在身體出現明顯不適的時候，才想到看去醫生，但事實上，許多慢性病都是無聲的殺手，包括國人常見的高血壓、高血脂、糖尿病、骨質疏鬆，甚至是癌症，都可能在沒有症狀時悄悄發展，因此，歲末的第一件事，就是檢視自己是否該安排身體健康檢查。

建議成人每年例行檢查項目

1.血壓、血糖、血脂檢查：了解自己的三高狀況，提早預防動脈硬化與心血管疾病。

2.肝腎功能檢查：這想檢查對於經常吃外食、喝酒，或是服用藥物的人尤其重要。

3.糞便潛血與大腸鏡：國健署提供45～74歲及40～44歲具家族史之民眾，每兩年一次糞便潛血檢查。

4.乳房攝影與子宮頸抹片檢查：國健署提供40～74歲婦女每2年1次乳房X光攝影檢查。25至29歲女性每3年1次、30歲以上女性每年1次免費子宮頸抹片檢查，以及35歲、45歲及65歲婦女人類乳突病毒（HPV）檢測。另外，自114年9月起，公費HPV疫苗擴大接種對象，為113年入學的全體國中生（包含男女），以提供更佳的防護力， 絕對別忽略了。

5.攝護腺特異抗原（PSA）：免費的成人健檢未包含此項目，但建議男性50歲以上或40歲以上有家族相關疾病史的男性民眾，每年自費檢查一次。

6.骨質密度檢測：女性更年期之後，以及年長者都需要，可以提早預防骨鬆。

7.胸部X光與低劑量電腦斷層掃描（LDCT）：有抽菸史、家族史或暴露於空汙者建議檢查肺部狀況。政府補助每2年1次胸部低劑量電腦斷層掃描篩檢條件：

（一）具肺癌家族史：40至74歲女性或45至74歲男性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

（二）重度吸菸者：50至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未達15 年之重度吸菸者。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

（圖片來源：motionelements）

