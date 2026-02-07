健檢報告別只看紅字！2數值算「血管老化指數」小心血管正在加速崩壞
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，許多人認為中風、失智、動脈硬化等疾病離自己很遙遠，要年紀大才會發生。然而，健檢報告中最常見的「血糖」和「三酸甘油酯」兩個數值，透過簡單公式，就能算出一個重要的指標─「三酸甘油酯-血糖指數（Triglyceride-glucose index, TyG指數）」，它能像一個隱形警報器，提醒我們血管是否正在加速老化。
健檢報告裡的隱藏密碼 三酸甘油酯血糖指數揭代謝警訊
健檢報告中的空腹血糖和三酸甘油酯檢查非常常見，許多人只看數值有沒有超過紅字，卻不知道這兩個數字還能組合成TyG指數，公式是ln[(三酸甘油酯×血糖)/2]，其中ln代表自然對數。
張家銘表示，這個數字不是多餘的花招，而是醫學研究證實的「代謝警訊」。TyG指數能反映胰島素阻抗，也就是身體在處理糖分和脂肪時的效率。如果這個指數高，就代表代謝已經開始出現失衡，血管老化的速度可能比想像中快。
血糖加血脂提高腦血管疾病風險
研究顯示，TyG指數和多種腦血管疾病有密切關聯。當這個數字升高，高血壓、動脈硬化、缺血性中風、出血性中風、腦小血管病變，甚至血管性失智的風險都會增加。這些病不是突然發生，而是長年累積的結果。
具體來說，TyG指數偏高的人，高血壓的風險比正常人多出1.5至2倍，缺血性中風的機率幾乎增加1.8倍，認知功能退化的風險也高出50%以上。張家銘指出，若TyG指數超過9.5，通常代表胰島素阻抗、糖尿病前期或脂肪肝的風險已經在身邊徘徊；8.8至9.5之間則屬於警戒區，需要調整飲食和運動；若能維持在8.5以下，代表代謝狀態相對健康。換句話說，這個數字其實就是血管年齡的「提前預告」，能幫助我們在疾病發生前就先行防範。
生活中善用TyG指數 及早為血管健康把關
既然TyG指數能透過最簡單的抽血檢查算出來，這就代表每個人都有機會提早知道自己的血管健康狀態。張家銘建議大家把它當成生活的提醒器。在飲食方面，不只要少糖，也要少油。很多人只注意少吃甜食，卻忽略炸物和加工食品。事實上，這些都會拉高三酸甘油酯。
最簡單的做法，就是餐桌上多青菜、少炸雞，白飯換成糙米或胚芽米，烹調方式盡量用清蒸、水煮。這些小動作，就能讓TyG指數慢慢下降。
運動不需大量時間 每天快走爬樓梯降TyG最有效
在運動方面，不需要去健身房報名課程。張家銘表示，每天快走30分鐘、爬樓梯代替電梯，就是最有效的「降TyG運動」。如果再加一些簡單的重量訓練，讓肌肉量增加，身體對胰島素的敏感度會更好，血糖與血脂也會更穩定。
腰圍是關鍵 規律作息壓力管理讓血管喘口氣
在體重管理方面，不要只看體重計，而是要看腰圍。因為腹部肥胖與TyG指數特別相關。如果腰圍超標，即使體重沒到肥胖標準，血管也一樣在受苦。所以，減腰圍比減幾公斤更重要。此外，熬夜、壓力大都會讓TyG指數惡化。規律睡眠、每天留一點時間給自己放鬆，無論是散步、聽音樂或簡單深呼吸，都能幫助血管喘口氣。
善用健檢小工具 及早為健康把關
張家銘表示，許多走過病痛的人心裡都有同樣的感嘆：「早知道就好了。」可惜健康沒有後悔藥，但我們可以善用這些小工具，讓自己提早看見警訊，提前準備。TyG指數就是這樣的一個提醒。它不需要額外的檢查費用，因為大多數人平常的抽血報告就有材料可以算出來。它提醒我們血管可能正在加速老化，也提醒我們現在就要開始行動。健康不是偶然，而是每天生活選擇的結果。當我們願意在飲食、運動、睡眠上多一點堅持，血管就會回饋給我們更長久的健康。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／張家銘醫師
