健檢報告正常還是會心梗？「動脈粥樣硬化指數」藏警訊

臨床上常見低密度脂蛋白膽固醇不高卻仍然心肌梗塞的患者，張家銘醫師指出，多數人只關注「脂肪多不多」，卻忽略「脂肪是用什麼型態在血液裡跑」，而動脈粥樣硬化指數正是提早發現風險的重要工具。

當三酸甘油脂偏高而高密度脂蛋白膽固醇偏低時，血液中會大量出現小而密低密度脂蛋白。（示意圖／Pexels）

台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘說明，這個指數並非新的檢查項目，也不需要額外抽血，只是將三酸甘油脂與高密度脂蛋白膽固醇用對數方式結合觀察。他表示，這個指數真正要問的是，現在的血液環境究竟是在幫血管清理垃圾，還是正在製造危險脂蛋白。2025年發表在《BMC Cardiovascular Disorders》的大型整合研究，也提醒這是一個非常實用的評估工具。

廣告 廣告

當三酸甘油脂偏高而高密度脂蛋白膽固醇偏低時，血液中會大量出現小而密低密度脂蛋白。張家銘解釋，這種脂蛋白顆粒小、容易鑽進血管內皮，又特別容易被氧化，一旦被氧化就會引發免疫反應，形成泡沫細胞，而泡沫細胞堆積正是動脈粥樣硬化斑塊的起點。

張家銘指出，當動脈粥樣硬化指數小於0.11時，代表脂質比例相對平衡，小而密低密度脂蛋白比例低，血管內皮刺激較少，血管老化速度較慢。指數介於0.11到0.21則是最常見也最容易被忽略的區間，抽血數字看起來還可以，但實際上血管已開始承受氧化與發炎壓力，許多人會出現餐後昏沉、體力恢復變慢、腰圍悄悄變大的變化。

在血管變窄之前，血液就可能已經變成容易發炎、容易氧化、容易堆斑塊的狀態。（示意圖／123RF）

當指數大於0.21時，張家銘說明，代表血液已進入高度動脈粥樣硬化風險狀態，常與第二型糖尿病、代謝症候群、阻塞型睡眠呼吸中止症、冠狀動脈疾病同時存在，血管正處於加速老化階段。

張家銘舉例，假設一位民眾的三酸甘油脂為150 mg/dL、高密度脂蛋白膽固醇為40 mg/dL，乍看之下很多人會認為數值還好。但將單位換成mmol/L後，三酸甘油脂約1.69 mmol/L，高密度脂蛋白膽固醇約1.03 mmol/L，套用公式計算出動脈粥樣硬化指數約0.21，這個數值剛好站在中度風險邊緣準備跨進高風險的位置。

這類型的人低密度脂蛋白膽固醇可能還正常，但血液裡的小而密低密度脂蛋白已經偏多，血管正處在容易發炎、容易氧化、容易堆斑塊的環境。這些人常見吃完飯容易昏沉、體力恢復變慢、腰圍慢慢變大、睡眠品質變差，這不是老化，而是血管正在被慢慢推向不利的方向。

血液已進入高度動脈粥樣硬化風險狀態的這些人，常見吃完飯容易昏沉、體力恢復變慢、腰圍慢慢變大。（圖／Photo AC）

張家銘強調，影像檢查看的是結果，而動脈粥樣硬化指數看的是過程。在血管變窄之前，血液就可能已經變成容易發炎、容易氧化、容易堆斑塊的狀態，這也是為什麼這個指數常常比超音波或電腦斷層更早提醒風險正在累積。

他建議，要看趨勢不看一次高低，用同一家實驗室、同樣空腹條件比較三到六個月的變化。把重點放在三酸甘油脂與高密度脂蛋白膽固醇的比例，而不是只盯著單一數字。生活調整的方向要對，減少精製糖與高頻率進食讓肝臟休息，每天讓肌肉參與代謝讓血糖先被使用，把睡眠當成代謝治療，夜間才有機會幫血脂重新排序。

張家銘強調，動脈粥樣硬化真正危險的不是突發的心肌梗塞或中風，而是之前十幾年血管內膜慢慢堆積脂質、發炎細胞與纖維組織的過程。動脈粥樣硬化在很早期就已經寫進血液裡，只是過去沒有讀懂。他表示，動脈粥樣硬化不是某一天突然出現，它是每天一點一點寫進血液裡，而抽血報告不只是數字，它其實是一封身體寄給我們的提醒信，只要讀對方式，真的可以在還沒痛之前就看見未來，並且有機會選擇轉彎。

延伸閱讀

曾嚴重鉛中毒！台中前議長張宏年過世享壽73歲、家屬哀慟

苗栗男退伍後失蹤16年「教召從未到」 家屬聲請死亡宣告獲准

保警洗私車遭控貪污198公升水 檢認無不法意圖不起訴