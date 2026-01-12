健檢大禮包 符年齡市民快預約

台南市政府衛生局推出「一馬當先，健康篩檢」大禮包，號召指定年齡的市民朋友預約篩檢。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

為守護市民健康，台南市政府衛生局十二日推出「一馬當先，健康篩檢」大禮包，號召指定年齡的市民朋友「一馬當先」預約篩檢，完成篩檢即可登記領取三百元禮券大紅包！現場提供子宮頸抹片、乳房Ｘ光攝影、大腸癌篩檢服務，篩檢數超過二百五十人次。

台南市政府副秘書長徐健麟表示，市長黃偉哲致力提升市民健康福祉，今年特別針對三十、四十、四十五、五十及六十五歲等關鍵年齡層推出專屬「健康大禮包」，即日起至二月二十八日止，符合指定年齡之市民完成篩檢並依規定登記，即可獲得三百元禮券。

衛生局號召指定年齡的市民朋友「一馬當先」預約接受健康篩檢，三十歲「子宮頸癌篩檢」、四十歲「成人預防保健服務」、四十五歲「乳癌篩檢」、五十歲「大腸癌篩檢、胃癌篩檢」、六十五歲「ＩＣＯＰＥ長者內在功能評估」。

衛生局長李翠鳳提醒，最新的癌症時鐘快轉十四秒，每三分四十八秒即有一人罹癌。早期癌症多無症狀，定期篩檢是降低死亡率、增加治癒率的重要關鍵。

衛生局表示，一一五年起新增「公費胃癌篩檢」服務，四十五歲至七十四歲市民可享終身一次篩檢。六十五歲以上（原住民五十五歲以上）市民每年可接受一次ＩＣＯＰＥ長者內在能力檢測，及早發現退化徵兆並介入治療，鼓勵陪同家中長輩至合約院所接受評估。