健檢正常也可能出問題？CGM 揪出你看不見的血糖風險

連續葡萄糖監測（CGM）讓血糖管理從單一時間點的數值，進化為可即時解讀的動態代謝資訊，補足傳統健檢在早期風險辨識上的不足。

作者/林招煌





透過 CGM 連續葡萄糖監測，即時掌握血糖變化，找出隱性高血糖風險，結合飲食與生活型態調整，協助糖尿病前期逆轉與減重療程最佳化。



隨著代謝症候群與糖尿病人口逐年上升，如何及早偵測血糖異常、並有效介入，是臨床醫師與健康管理團隊的重要課題。近年來，連續葡萄糖監測系統（Continuous Glucose Monitoring, CGM） 的普及，讓血糖管理從「點狀檢測」進入「連續數據」的新時代，不僅協助糖尿病患者掌握血糖，更成為糖尿病前期族群及減重療程的重要輔助工具。

CGM 的原理與技術發展

CGM 由一個穿戴式感測器、傳輸裝置與接收端（手機或專屬讀取器）組成。感測器的探頭插入皮下，偵測組織液中的葡萄糖濃度，經由酵素反應轉換成微電流，再由演算法換算成血糖數據。這些數據可每 1-5 分鐘更新一次，形成完整的血糖曲線，協助使用者了解：

餐後血糖變化：確認飲食對血糖的即時影響

夜間血糖波動：偵測隱藏性低血糖

生活習慣影響：運動、壓力、睡眠對血糖的影響

這些資訊超越傳統指尖血糖（SMBG），從「靜態數值」提升為「動態趨勢」。

應用場景一：糖尿病前期的早期偵測與介入

台灣約有近 200 萬人處於糖尿病前期，空腹血糖 100-125 mg/dL 或 HbA1c 介於 5.7-6.4%。這群族群常常因未出現症狀而忽略血糖管理，錯失逆轉的黃金時機。





透過 CGM，臨床醫師可以：

找出隱性高血糖：傳統健檢可能只測空腹血糖，忽略餐後高血糖風險。

建立個人化飲食處方：透過即時數據，找到最適合患者的飲食模式。

動機強化：讓患者「看見」自己每次用餐後的血糖曲線，增強行為改變意願。

最新研究指出，使用 CGM 的糖尿病前期患者，搭配營養諮詢與生活型態介入，平均 3-6 個月可顯著降低 HbA1c 0.3-0.5%，甚至部分恢復正常血糖。

應用場景二：減重療程與代謝優化

近年流行的減重療程，不再只是計算卡路里，而是追求血糖穩定、胰島素敏感度提升。CGM 在此扮演關鍵角色：

監測低醣飲食反應：觀察不同食物對血糖的曲線反應，避免過度生酮或低血糖。

最佳化運動時機：選擇血糖稍高時運動，可提高脂肪氧化效率。

減少體重停滯期：透過血糖曲線分析，調整飲食組成與進食時段（如間歇性斷食）。

研究顯示，減重門診引入 CGM 的患者，體重下降速度較傳統方式快 15-20%，依從性也更高，因為「數據回饋」能強化患者與醫師的合作。

臨床落地與未來展望

雖然 CGM 過去主要用於第一型與胰島素治療的第二型糖尿病患者，但近年成本下降、穿戴便利性提升，使其逐漸進入健康管理領域。台灣部分醫療院所已將 CGM 納入糖尿病前期管理方案，甚至搭配 APP 與健康教練，打造數位化生活型態改變計畫。





未來發展可能包含：

人工智慧血糖預測：提前 30-60 分鐘預警高低血糖風險

個人化營養推薦：根據 CGM 數據自動生成飲食建議

與穿戴裝置整合：同步監測心率、睡眠與壓力指標，形成完整代謝健康檔案

結語

CGM 不僅是一個醫療裝置，更是一面「代謝健康的鏡子」。無論是糖尿病前期的逆轉、還是減重療程的最佳化，CGM 讓醫師與患者能「看見數據、即時調整」，真正落實精準健康管理。當你能看見血糖曲線，你就能更主動掌握自己的健康。未來，CGM 有望成為全民健康管理的日常工具，而不僅限於糖尿病患者。



