健檢正常卻常疲勞水腫、皮膚暗沉！ 營養師推5種食物對抗慢性發炎

明明健檢沒有亮紅燈，身體卻常常水腫、一天比一天累？營養師何沂霖指出，這些狀況未必是老化、年紀到了，可能與「慢性發炎」與「氧化壓力」有關，因此她整理出5種具有抗氧化、抗發炎效果的食物，不只對健康有幫助，也能讓人「看起來更年輕」。

何沂霖在臉書粉專發文表示，有些人健康檢查的數字仍在健康邊緣，卻經常覺得疲勞、水腫、肚子大，過了30歲皮膚更開始明顯暗沉、老化，會以為是年紀增加造成的，不過這些狀況可能不是因為老了，而是跟慢性發炎、氧化壓力有關。

對此，何沂霖列出以下5種抗氧化、抗發炎的食物，不只對健康有益，也能看起來更年輕：

1、莓果類：草莓、藍莓、黑莓

這類食物富含維生素C、多酚、花青素也是糖分相對低的水果，可以當作餐後水果或者是小點心，而台灣在地的桑椹也有滿滿的花青素及多酚，每年4至6月是產季，在產季時也可以多吃。

2、Omega-3脂肪酸

鮭魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等食材富含EPA、DHA，都是Omega-3脂肪酸的一種，能夠幫助抑制體內促發炎反應。另外，核桃、亞麻籽、奇亞籽為植物來源的Omega-3，吃素的朋友可以攝取，也很適合每個人吃，且這類食物含Omega-3及維生素E，兩者有協同作用，可幫助降低氧化壓力。

3、橄欖油

富含多酚、維生素E，兩者一起抗氧化能力更好，建議選擇特級初榨的橄欖油，多酚的含量最豐富。另外，許多民眾常誤會橄欖油不能加熱，其實橄欖油的發煙點在攝氏190至210度之間，所以拿來炒菜烹調絕對沒問題。

4、抹茶

兒茶素、維生素C含量更高，抗氧化能力強。不過咖啡因含量也較高，對咖啡因較敏感的人，不必強迫攝取。

5、十字花科蔬菜：花椰菜、青江菜、洋蔥、白蘿蔔

這類食物含有硫代葡萄糖苷，在體內能轉換成蘿蔔硫素，蘿蔔硫素可以提升體內過氧化酵素活性；蔬菜中含有葉酸、類黃酮、多酚、膳食纖維，能夠一起讓抗氧化能力更好。

最後，何沂霖強調，除了以上食物外，基本上蔬菜、水果、含纖維的全穀雜糧、堅果種子都有一定的抗氧化跟抗發炎作用，如果不喜歡，也不用勉強吃下這些，可以多攝取自己喜歡的，但別忘記種類多元化。另外，除了飲食，運動、睡眠也都有幫助。

