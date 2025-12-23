健檢正常卻突然癌末？醫：一切是「身體代償」的假象

健檢正常，為何仍罹癌？重症醫師黃軒提出解答，他強調癌症形成並非突然爆發，而是歷經5至20年的漫長演變過程，直到某個時間點才會被檢測出來。黃軒指出，癌症發展如同「慢火燉湯」，從最初的基因突變開始，細胞在體內持續累積錯誤。

許多人疑惑「健檢正常為何仍罹癌？」醫師強調癌症並非突然爆發，而是「慢火燉湯」。 （示意圖／Pixabay）

黃軒近日發文說明，許多表面健康的人實際上是「代償得很好」，意即身體雖已出現問題，但各項機能仍能正常運作。他舉例，肝臟持續進行解毒工作、細胞日夜修補DNA錯誤，然而當這些防禦機制逐漸失效，癌症就會現形。黃軒解釋，身體透過修復機制與免疫系統努力清除異常細胞，但當修補速度趕不上錯誤累積、免疫監控失效、腫瘤環境成熟時，癌症才真正出現。

關於是否為近期生活習慣導致罹癌，黃軒強調致癌原因多為長期累積的慢性傷害。他指出，熬夜、壓力、肥胖、空氣污染、吸菸、酒精等看似無害的日常習慣，實際上對身體構成長期風險。

熬夜、壓力、肥胖、空氣污染、吸菸、酒精等看似無害的日常習慣，實際上對身體構成長期風險。 （圖／123RF）

黃軒也澄清「健檢正常等於沒有癌症」是一大迷思。他說明，若腫瘤小於0.5至1公分，無論影像檢查、抽血或腫瘤指標都難以偵測，因此健檢結果只能代表「當時偵測不到」，而非體內完全沒有癌細胞。

黃軒提醒，面對癌症最可怕的不是確診，而是「毫無察覺」。早期癌症幾乎沒有明顯症狀，他呼籲當身體出現體重下降、疲倦、貧血、排便異常、不明出血等情況超過2至4週時，應提高警覺並就醫檢查。

關於如何提早發現癌症，黃軒提出「四要素公式」，包括年齡、風險背景、正確篩檢工具與持續追蹤。他舉例，50歲以上應重視大腸癌、肺癌與前列腺癌；有家族病史者則要留意乳癌、卵巢癌與腸癌；吸菸者則需注意肺癌、頭頸癌與膀胱癌等。

黃軒特別提醒，癌症篩檢並非一般健檢，也不能單靠腫瘤指標。目前具實證支持的有效篩檢包括糞便潛血與大腸鏡檢查（大腸癌）、乳房攝影（乳癌）、子宮頸抹片與HPV檢測（子宮頸癌），以及針對高風險族群的低劑量電腦斷層（肺癌）。

至於近年出現的癌症液態切片、多癌血液檢測與AI影像分析等新技術，黃軒表示雖具潛力，但仍屬輔助性質，尚無法取代標準篩檢。黃軒總結表示，癌症最怕的不是治療，而是患者比它更早知道它存在，真正有效的預防策略在於每年執行正確的篩檢，早一步掌握風險，才能真正遠離「突然罹癌」的風險。

