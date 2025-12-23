健檢正常為何會突然罹癌？醫曝預防「6關鍵」一次看

生活中心／王靖慈報導

許多民眾常疑惑，明明健檢正常為何會突然罹癌？黃軒醫師近日指出，癌症其實不是突然發生的，因此特別提醒民眾，一般的健檢正常並不代表體內沒有癌細胞，因為腫瘤太小時影像根本抓不到。為了不讓癌症「突然被發現」，醫師針對提早攔截，整理出了「6大建議」，幫助民眾建立正確的警覺心與篩檢邏輯。





黃軒醫師在臉書指出「癌症從不突然出現」。（圖／翻攝自「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書粉專）





黃軒醫師22日在臉書粉專發文指出，「癌症，不是突然發生，是突然被發現而已」。他表示，在醫學上，癌症屬於多階段演化結果，從細胞出問題開始，到腫瘤大到能被影像看見，通常要花上5～20年。這段期間，人體的肝臟、免疫系統、細胞修復機制，會不斷清除或修補DNA錯誤，因此多數人毫無症狀，自以為健康。然而，當錯誤累積速度超過修復能力、免疫監控失效，並且腫瘤微環境逐漸成熟時，癌症才正式現身。

黃軒醫師提醒長期熬夜、累積慢性壓力等，都有機會成為罹癌風險。（圖／翻攝自「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書粉專）





黃軒醫師也提醒，許多罹癌者並非「最近做錯了什麼」，而是長期、低強度、習慣的傷害累積所致，例如熬夜、慢性壓力、肥胖、抽菸、酒精、空污，及荷爾蒙長期刺激、年齡帶來的自然突變等，這些因素不會立刻讓人不適，卻會悄悄把風險「存起來」。此外，他也強調「健檢正常不等於沒有癌細胞」，因為多數影像檢查與腫瘤指標都有解析度極限，腫瘤小於0.5～1公分時，往往難以偵測，並非健檢失準，而是之前太小、無症狀，很難第一時間被發覺。





針對50歲以上的族群，黃軒醫師特別點出大腸癌、肺癌、前列腺癌的風險會跟著上升。（圖，非關本新聞事件／民視新聞資料畫面）





針對民眾該怎麼「提早發現癌症」這個問題，黃軒醫師整理了6大建議，幫助民眾初階段就有機會先一步攔截。

一、自我評估

想要提早抓出風險，最關鍵的第一步是清楚自己「該防哪一種」，民眾可以從年齡、家族史、生活與工作環境等方面去找。

醫師舉例：

50歲以上 → 大腸癌、肺癌、前列腺癌風險上升

家族史 → 乳癌、卵巢癌、腸癌需提早檢查

抽菸者 → 容易有肺癌、頭頸癌、膀胱癌

二、癌症篩檢

民眾最常有的誤會，就是覺得「有做健檢就等於有防癌」，癌症篩檢更像是專用雷達（如：糞便潛血、乳房攝影、抹片、HPV 檢測等），因此這兩者完全不同，且抽血驗腫瘤指標，其實不能當作早期偵測的工具。



三、沒症狀≠沒事

千萬別太迷信「沒症狀就等於沒事」，有症狀往往是身體發出的晚期訊號，像是早期大腸癌，常沒症狀，又或是早期肺癌，既不會一直咳，呼吸也不會覺得喘。



四、身體提醒

超過2～4週的毛病就不該忽略，像是不明原因體重下降、貧血、疲倦感明顯、排便習慣改變等。



五、新工具≠萬靈丹

癌症液態切片 、多癌血液檢測、AI 影像癌症判讀等多用於輔助，新科技雖然很厲害，但不到取代標準篩檢的地步。



六、有效的提早發現公式

民眾年齡＋風險背景＋正確的篩檢工具＋持續追蹤＝提早發現癌症





