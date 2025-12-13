健檢沒紅字就安心？ 醫揭「健康胖」只是暫時：心臟病風險高37%

（示意圖／unsplash）

只要健檢沒紅字，就是「健康的胖子」？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，醫學上確實存在「代謝健康型肥胖」的名詞，但這樣的「健康」狀態並非長久保證，隨著時間推移，仍有相當比例轉為「代謝不健康型」，心血管疾病、中風與缺血性心臟病風險還是明顯高於正常體重者。

蔡明劼在臉書粉專發文表示，經常聽見有人提到「健康的胖子」，雖然在醫學上確實有一個名詞叫「代謝健康型肥胖」（Metabolically Healthy Obesity, MHO），意思是BMI達到過重或肥胖，但目前沒有高血壓、糖尿病、血脂異常等代謝疾病，「但問題來了——這種『健康』，能維持多久？」

廣告 廣告

蔡明劼指出，台灣與中國的大型前瞻性世代研究中發現，即使一開始被歸類為「代謝健康型肥胖」，但隨時間推移，很多人會轉變成「代謝不健康型肥胖」，發生心血管疾病1.08倍、缺血性心臟病1.37倍、與中風的風險1.13倍，仍明顯高於正常體重族群。

蔡明劼強調，所謂「代謝健康」往往只是暫時狀態（transient），換句話說，「肥胖」本身就已經是一個獨立的心血管風險因子，即使現在還沒出現三高，也不代表未來安全。

至於為何「健康的胖子」撐不久？蔡明劼解釋，內臟脂肪會隨時間累積，胰島素阻抗也會逐漸加重，而血壓、血糖、血脂的防線也會被一一突破，只是時間早晚的問題。

蔡明劼說，世界衛生組織（WHO）早已將肥胖列為慢性疾病，而不是「外觀選擇」或「生活風格」，從醫學角度來看，「健康的胖子」更像是一段過渡期，而不是終點站，「健康的胖子，只是過眼雲煙……真正重要的不是現在檢查有沒有紅字，而是你能不能把風險，在它發生之前就處理掉。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

天空塔怕再背鍋！打燈喊話「煙火不是我放的」 笑翻全網

我自己的X光還要錢拿？診所收費200元引發網戰 醫師親解：不是都需要燒

搭機行李托運貼紙該不該撕除？桃機給答案「會影響判讀」