健檢紅字脂肪肝竟與心血管風險有關 影帝呼籲大眾正視無聲代謝危機
【健康醫療網／記者陳靖安報導】脂肪肝常被視為健檢紅字中的小問題，但其背後潛藏的健康風險不容小覷。脂肪肝衛教大使黃秋生分享，自己過去在沒有明顯症狀的情況下，透過健康檢查才發現脂肪肝與血管阻塞問題。他深刻體會到，許多慢性疾病並非突然發生，而是長期累積的結果。社團法人台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏提醒，脂肪肝若不處理，不僅可能惡化為代謝功能異常相關脂肪性肝炎（MASH），更與心血管疾病、肝硬化甚至肝癌風險密切相關。
早期無症狀易忽略潛在病變風險 醫師指出脂肪肝非單純肝臟問題
高嘉宏會長指出，代謝性脂肪肝其實是全身代謝失衡的表現，與肥胖、糖尿病及高血脂等代謝問題密切相關。臨床顯示，部分患者可能發展為代謝性脂肪肝炎，進而增加肝纖維化與肝癌風險。值得注意的是，這類患者的主要死因往往來自心血管疾病，顯示脂肪肝並非單純的肝臟問題，而是心血管重症的重要危機指標。
治療邁向積極評估與介入新階段 研究觀察特定機轉有助於緩解肝炎
不少民眾確診脂肪肝後，常選擇觀望、自行調整生活型態或購買保肝食品，因而錯失介入時機。隨著醫療進展，脂肪肝炎治療已從被動觀察邁向積極評估階段。高嘉宏會長提到，台灣已核准一款與人類 GLP-1 序列相似度高的類藥物可用於相關治療。臨床研究觀察到，部分患者在接受治療後，可達成脂肪肝炎緩解且纖維化不再惡化，並在相關機制下同步觀察到體重、血糖與心血管代謝指標的差異。
戲劇化情境呈現肝臟病變過程 衛教大使籲有代謝風險應及早就醫
為了強化大眾對疾病風險的理解，黃秋生在衛教影片中透過角色演出，將肝臟病變過程具體化。他感嘆，過去對於沒有症狀的問題確實容易忽略，往往要等到身體發出警訊，風險已累積到一定程度。他希望透過自身經驗提醒民眾「不要等到出問題才面對」。只要健檢發現脂肪肝、肝指數異常，或本身有三高、肥胖等風險，建議應及早就醫評估，以降低未來嚴重併發症的發生機率。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68162
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