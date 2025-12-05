健檢紅字，居然是好事？

好心肝基金會執行長暨臺大醫院家醫部粘曉菁醫師表示，健檢報告中的紅字不見得是病徵，有些甚至代表你已擁有保護力，是身體的好消息。

國民健康署今年正式擴大成人免費健康檢查範圍，許多民眾收到健檢報告後，第一眼看到紅字就嚇得心慌慌。但健檢報告中的紅字＝壞消息，真的總是成立嗎？好心肝基金會執行長暨臺大醫院家醫部粘曉菁醫師提醒，紅字不見得是病徵，有些甚至代表你已擁有保護力，是身體的好消息。

什麼紅字其實是「健康」？

第一種：A型肝炎抗體（Anti-HAV）：紅字＋號＝具免疫保護力！

若報告上 A 型肝炎抗體呈現「紅字加號(+)」，其實是身體的防護盾已啟動，不再受A型肝炎病毒感染。粘曉菁醫師表示，目前台灣60歲成人約有九成以上具備 A 肝保護力，但孩童族群較低，建議可透過施打兩劑疫苗（兩劑間隔6個月）建立防護，效力通常可維持 20～30 年以上。

第二種：B型肝炎表面抗體（Anti-HBs）：紅字＋號＝你也有B肝保護力！B肝表面抗體出現「紅字 +」同樣是好消息，可能來自幼時疫苗接種；也可能是曾感染後自然生成抗體，此時可加驗B型肝炎核心抗體（Anti-HBc)來評估是否呈現陽性，表示之前感染過B肝病毒與否。但粘醫師提醒，即使B肝病友幸運變成B肝表面抗原消失，曾感染過的B肝病毒可能潛伏無症狀、甚至嵌合在肝臟基因中，仍有癌化可能，因此具抗體者建議每年做一次腹部超音波，確保肝臟健康無虞。

那如果沒有抗體呢？

請別擔心，缺少 A 或 B 型肝炎抗體，可以透過施打A肝或B肝疫苗安全獲得保護力，讓身體做好防線，不怕病毒侵門踏戶。但C肝目前無有效疫苗，仍須嚴防體液或血液的感染。

看到健檢紅字，下一步該怎麼做？

健檢紅字並非一律代表疾病，但絕不能自行解讀。拿到報告後，應由專業醫師協助判讀，找出立即需要處理的紅字指標，抑或只是需要持續追蹤的些微異常紅色指標而已。

粘曉菁醫師強調，健檢目的在於預防、提早發現，才有機會及早治療，唯有正確理解紅字，才能真正把健康掌握在自己手裡。