健檢諮詢服務法親 匯聚大愛利益人群

馬來西亞霹靂慈濟人醫會在怡保會所，為當地86位志工做身體檢查，還有專科醫師提供咨詢服務，讓守護健康，更全面。。

霹靂慈濟人醫會，在怡保會所幫助當地志工做身體檢查。

慈濟志工 陳偉宗：「希望通過這個活動，更了解我們志工們的健康狀況。」

慈濟人醫會醫師 柯智敏：「這一次有機會參與健康檢查，然後也協助籌備活動，我們召集了大概有10到20位醫師。」

測量身高、體重、血壓、以及檢驗尿液後，便可根據個人要求向各專科醫師咨詢，更有心電圖檢測，了解心臟狀況。

廣告 廣告

志工 張國林：「他們用心的檢查跟慰問我們身體的狀況，我感覺上是非常，非常的溫暖跟窩心。」

慈濟志工 陳澆英：「保養我是睡覺，我會比較早睡，差不多是九點多，我們就睡覺了，早上起身就比較早醒，五點多就醒，醒來做好了東西，就做運動。」

為志工做身體檢查，守護他們的健康，擁有健全身體持續付出。

更多 大愛新聞 報導：

馬國癌友互助扶持 有愛無礙亮麗人生

健康飲食多蔬果 營養均衡樂活人生

